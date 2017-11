Transfergerücht: Toure vor Wechsel zu NYC

Premier League Arsenal -

Tottenham Premier League Liverpool -

Southampton Premier League Man United -

Newcastle Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

West Ham Premier League Brighton -

Stoke Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Everton Premier League Huddersfield -

Man City Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) Premier League Watford -

Man United Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED)

Yaya Toure steht angeblich vor einem Wechsel von Manchester City zu New York City FC, einem Partnerklub des aktuellen englischen Tabellenführers. Das berichten die Manchester Evening News, schon im Winter könnte der Transfer über die Bühne gehen - City bevorzugt aber wohl einen späteren Zeitpunkt.

Da New York den 34-jährigen Mittelfeldmann laut des amerikanischen Journalisten Jeff Rueter am liebsten zu Beginn der neuen MLS-Saison im März kommenden Jahres in seinen Reihen haben würde, streben die Amerikaner einen Abschluss des Wechsels im Januar an. City-Trainer Pep Guardiola würde Toure allerdings gerne noch bis Sommer halten, um einen möglichen Engpass im Kader zu vermeiden.

Toure hat im starken Mittelfeld der Skyblues aktuell kaum Einsatzchancen, bisher absolvierte der Ivorer in dieser Saison erst 29 Premier-League-Minuten, in der Champions League stand er noch gar nicht auf dem Platz. Daher will er offenbar noch vor Ablauf seines Vertrages Ende Juni 2018 wechseln, bei New York City könnte er im Mittelfeldzentrum Andrea Pirlo beerben, der seine Karriere kürzlich beendete.