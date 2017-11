Kane: Ganze Karriere nur für Tottenham?

Premier League Watford -

Harry Kane hat sich zu den anhaltenden Wechselgerüchten um seine Person geäußert. Der Bild am Sonntag sagte der Stürmerstar der Spurs: "Mein Ziel ist es, meine ganze Karriere nur für Tottenham zu spielen."

Besonders Real Madrid wurde Interesse am Stürmer nachgesagt. Daraufhin hatte der Vorsitzende der Spurs, Daniel Levy, dem Engländer ein 225-Millionen-Euro Preisschild umgehängt.

Nun scheint ein Wechsel vom Tisch zu sein, denn der 24-Jährige betonte weiter: "Wir haben ein fantastisches Team, einen guten Trainer, ein professionelles Trainingszentrum und wir bekommen ein neues Stadion. Im Moment gefällt mir hier alles und ich bin glücklich."

Kane, bereits seit dem elften Lebensjahr beim Verein im Norden Londons, gelangen in dieser Saison schon starke acht Ligatreffer in elf Spielen. Auch in der Champions League sind es schon deren fünf in vier Partien. Der nächste Gegner heißt am Dienstag Borussia Dortmund.