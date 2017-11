Lemar? Wenger weiter unentschlossen

Premier League Stoke -

Leicester Premier League West Ham -

Liverpool Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Premier League Tottenham -

Crystal Palace Premier League Man City -

Arsenal Premier League Chelsea -

Man United Premier League Everton -

Watford (DELAYED)

Arsene Wenger, Trainer des FC Arsenal, ist eventuell von einer Verpflichtung von Monacos Thomas Lemar abgerückt. Auf die Frage, ob er einen neuen Versuch starten würde, den Franzosen zu verpflichten, antwortete er: " Nein, im Moment habe ich einen großen Kader und das Problem für mich ist, alle bis zum Ende der Saison zusammen zu halten".

Die Gunners haben im Sommer versucht, den Flügelstürmer aus Monaco loszueisen, dieser wollte jedoch im Fürstentum bleiben. Allerdings hatte Wenger damals vermuten lassen, dass er sich im Winter erneut um eine Verpflichtung bemühen würde. Nun zeigt sich der Franzose unentschlossen, er wisse jetzt noch nicht, was im Januar passiere.

Lemar überzeugte vor allem in der letzten Ligue-1-Saison, ist aber mit Schwierigkeiten in diese Spielzeit gestartet. Nach zehn Partien in der Liga gelangen ihm ein Tor und drei Vorlagen.