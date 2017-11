Sane Spieler des Monats Oktober

Premier League Arsenal -

Große Ehre für Leroy Sane: Der Fußball-Nationalspieler in Diensten des Tabellenführers Manchester City ist zum Spieler des Monats Oktober in der Premier League gekürt worden. Im vergangenen Monat gelangen dem 21 Jahre alten Außenstürmer in drei Spielen in Englands Eliteliga drei Tore und drei Vorlagen.

Sane ist erst der zweite Deutsche, der diese Auszeichnung erhält. Der damalige Tottenham-Stürmer Jürgen Klinsmann war im August 1994 bei der Premiere als Spieler des Monats ausgezeichnet worden.