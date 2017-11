Zaha als Sanchez-Ersatz zum FC Arsenal?

Premier League Arsenal -

Tottenham Premier League Liverpool -

Southampton Premier League Man United -

Newcastle Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

West Ham Premier League Brighton -

Stoke Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED)

Der Abschied von Alexis Sanchez ist quasi beschlossene Sache, wobei sich der FC Arsenal bereits nach einem Ersatzmann für den chilenischen Flügelflitzer umsieht.

Bislang galt Thomas Lemar von der AS Monaco als Favorit von Arsene Wenger, die Gunners hatten bereits im Sommer Interesse an einer Verpflichtung.

Nun ist laut der Metro aber offenbar Wilfried Zaha von Crystal Palace in den Fokus gerückt, der in dieser Saison zwei Tore in fünf Ligaspielen beisteuerte.

Der Vertrag des 25-jährigen Ivorers beim Londoner Stadtrivalen läuft noch bis 2022, ein Transfer dürfte daher nicht ganz billig werden.