45. Assist: Meilenstein für Özil

Premier League Live Liverpool -

Southampton Premier League Man United -

Newcastle Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

West Ham Premier League Brighton -

Stoke Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Everton Premier League Huddersfield -

Man City Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) Premier League Watford -

Man United Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED)

Mesut Özil macht seinem Ruf als Assistkönig weiterhin alle Ehre. Am Samstag legte der 29-jährige Deutsche per Freistoß Arsenals Führungstreffer im Derby gegen Tottenham durch Shkodran Mustafi auf - bereits Özils 45. Torvorlage in der Premier League.

Seit Özils Ankunft bei den Gunners im September 2013, als er von Real Madrid nach London wechselte, hat kein anderer Premier-League-Spieler mehr Assists geliefert.