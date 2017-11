Rashford: "Tim Howard war mein Vorbild"

Premier League Brighton -

Stoke Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Everton Premier League Huddersfield -

Man City Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) Premier League Watford -

Man United Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Premier League Arsenal -

Man Utd Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Southampton Premier League Man City -

West Ham

Der englische Nationalspieler Marcus Rashford hat preisgegeben, wer früher sein Vorbild gewesen sei. Gegenüber der Sunday Times gab der Stürmer von Manchester United dabei durchaus überraschend zu Protokoll: "Tim Howard war mein Idol."

Für seinen Jugendklub Fletcher Moss Rangers hatte Rashford noch zwischen den Pfosten gestanden, ehe er später in den Angriff wechselte. Über diese Erfahrung berichtet er heute: "In meiner ersten Saison ging ich ins Tor. Der Nervenkitzel, den man spürt, wenn man ein Tor erzielt, ist derselbe, wie man ihn erlebt, wenn man eine gute Chance vereitelt."

Rashfords Idol Tim Howard ist inzwischen 38 Jahre alt und spielt in seiner Heimat USA bei den Colorado Rapids. Zwischen 2003 und 2007 stand er bei Manchester United zwischen den Pfosten, hatte seine erfolgreichste Zeit allerdings danach beim FC Everton.

Für Rashford läuft es in dieser Saison sehr gut, die Red Devils sind Zweiter in der Tabelle der Premier League. Der 20-Jährige Stürmer hat dazu in zwölf Partien drei Tore und vier Vorlagen beigesteuert.