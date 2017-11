Chelsea an Ghana-Talent interessiert

Premier League Stoke -

Der FC Chelsea lässt offenbar Angreifer Richmond Boakye von Roter Stern Belgrad beobachten. So sollen beim Gastspiel der Serben beim FC Arsenal (0:0) nach übereinstimmenden englischen Medienberichten Scouts im Emirates Stadium gewesen sein, um den 24-Jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen.

"Ich spiele gut, daher werden wir sehen, wer mich kontaktieren wird. Wenn ich für Chelsea spielen soll, dann werde ich das tun", sagte der Ghanaer dem Evening Standard, zeigt sich selbst also mehr als offen für einen etwaigen Wechsel in die englische Hauptstadt.

Blues-Trainer Antonio Conte kennt Boakye bereits. 2012 holte er ihn für vier Millionen Euro vom FC Genua zu Juventus Turin. Dort scheiterte der zwölfmalige Nationalspieler aber und es folgten mehrere Stationen in Italien, Spanien und der Niederlande, ehe er 2017 zu Roter Stern wechselte. Dort zeigt er sich in absoluter Top-Form und erzielte in 22 Pflichtspielen 14 Tore.