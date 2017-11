Medien: Conte-Ansage nach Roma-Pleite

Premier League Stoke -

Der FC Chelsea verlor gegen den AS Rom in der Champions League mit 0:3. Im Anschluss wurde es wohl laut in der Kabine. Trainer Antonio Conte macht seinem Ärger Luft.

Wie der Telegraph berichtet, hat Conte nach der deutlichen Niederlage in Rom einen Rundumschlag in der Kabine vollzogen. Der Italiener soll zahlreiche der Stars angezählt und nicht nur aufgrund der Leistung gegen die Italiener kritisiert haben.

So habe unter anderem David Luiz einige Worte über sich ergehen lassen müssen. Der Brasilianer wurde zur Halbzeit ausgewechselt und nahm dies nicht ohne entsprechende Worte und Gestik hin.

Charly Musonda musste Kritik einstecken, nachdem er sich bei Instagram über mangelde Einsatzzeiten beschwerte.

Conte soll obendrein den mangelnden Willen der Mannschaft angegriffen haben, Verantwortung zu übernehmen. Das Team sei in der Defensive nicht wach genug, so Conte.

Der Italiener selbst, das habe er der Mannschaft gesagt, fürchte sich nicht vor einer Entlassung. Vielmehr würde er jeden Spieler aus dem Team nehmen, der nicht seine Leistung bringe.