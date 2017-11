Setzen die Reds den Aufwärtstrend fort?

Premier League Stoke -

Nach dem Sieg über Huddersfield Town liegen die Champions-League-Plätze für die Reds wieder in Reichweite. Um den Top-Klubs auf den Fersen zu bleiben, ist jedoch auch ein Sieg bei West Ham United Pflicht. SPOX liefert euch vorab alle wichtigen Infos zum Spiel und verrät euch außerdem, wo ihr das Spiel im Livestream oder im LIVETICKER verfolgen könnt.

Nach zwischenzeitlich ernüchternden Ergebnissen scheinen sich die Reds gefangen zu haben. Nach dem 3:0 gegen Kumpel David Wagner legte die Klopp-Elf einen souveränen 3:0-Sieg in der Champions League gegen Maribor nach. Nun steht die Partie bei den Hammers an und der LFC peilt einen Dreier an, um Tuchfühlung auf die Champions-League-Plätze halten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aktuell rangiert Liverpool auf dem sechsten Platz mit drei Punkten Rückstand auf die davor platzierten Arsenal und Chelsea. Bei West Ham ist dagegen das Kontrastprogramm angesagt. Lediglich ein Zähler Vorsprung haben die Londoner auf die Abstiegsplätze.

Dabei wollten die Hammers vor der Saison ganz oben angreifen. Stattdessen herrscht Tristesse und Trainer Slaven Bilic ist angezählt. Gut möglich, dass dies seine letzte Partie als West-Ham-Coach ist, falls am Ende eine Niederlage zu Buche steht.

Anstoßzeit: Wann spielt West Ham United gegen den FC Liverpool?

Spiel West Ham United - FC Liverpool Datum Samstag, 04. November 2017 Uhrzeit 18:30 Uhr Ort London Stadium, London

Wo finde ich einen Livestream zu West Ham -FC Liverpool?

In Deutschland hat kein TV-Sender die Live-Rechte an der Premier League erworben. Allerdings zeigt DAZN Spiele der Premier League im Livestream - inkusive das Spiel zwischen West Ham United gegen den FC Liverpool.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

DAZN ist das "Netflix des Sports", ein Streaming-Dienst für die größten Sportevents live und/oder auf Abruf. DAZN überträgt etliche Top-Ligen in Europa in HD-Qualität, u.a. die Ligue 1, Primera Division, Premier League sowie die Serie A. Darüber hinaus zeigt DAZN auch Spiele der NBA, MLB, NFL und vieler weiterer Ligen. Für eine Anmeldung klickt einfach hier. Das komplette DAZN-Programm könnt ihr hier aufrufen.

Wo finde ich einen Liveticker zum Spiel?

SPOX bietet zu allen Spielen der Premier League einen Liveticker an. Die Liveberichterstattung zu West Ham - Liverpool gibt es hier.

Vorschau: Facts zu West Ham gegen Liverpool

Ein Einsatz von Innenverteidiger Dejan Lovren ist noch unsicher. Der Kroate wendete sich letzte Woche an die Öffentlichkeit. Grund dafür war die Morddrohung, die er erhalten hat. In der Champions League unter der Woche stand Lovren nicht im Kader.

Seit 16 Jahren gab es zwischen beiden Teams kein Unentschieden mehr. In den vergangenen zwölf Begegnung siegte Liverpool achtmal, die Hammers viermal.

Der LFC ist nicht unbedingt der Lieblingsgegner von Joe Hart. 29 Gegentore hat der Keeper in 17 Spielen gegen die Reds bekommen. Gegen keinen anderen Premier-League-Klub musste er öfter hinter sich greifen.

Auswärts ist das Team von Jürgen Klopp besonders anfällig. Schon 15 Gegentreffer musste der Tabellensechste in der Fremde hinnehmen.