13. Spieltag: Chelsea muss an die Anfield Road

Am 13. Spieltag der Premier League trifft der FC Liverpool im Top-Spiel auf den FC Chelsea. Arsenal will sich nach dem Sieg im North-London-Derby beim Überraschungsteam aus Burnley endgültig aus der Krise schießen. Doch die Gunners sind gewarnt: Burnley gewann zuletzt drei Spiele in Folge. Alle Informationen zu den Livestreams und Livetickern der Premier League gibts bei SPOX.

Drei Siege in Serie in der Premier League hat Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool 2017 noch überhaupt nicht geschafft. Warum jetzt mit dem Siegen aufhören? Am Samstag im Spitzenspiel erwarten die Reds den FC Chelsea, der zehn seiner letzten zwölf Auswärtsspiele für sich entscheiden konnte. Die Reds wollen in der Tabelle weiter nach oben klettern, beide Teams trennen nur drei Punkte.

Tabellenführer Manchester City ist der Konkurrenz derweil weit enteilt. Vor dem 13. Spieltag hatte noch kein Premier-League-Team jemals mehr Punkte auf dem Konto als die Citizens (34). Angeführt von den überragend aufgelegten Kevin De Bruyne und Leroy Sane (zusammen insgesamt 21 direkte Torbeteiligungen diese Saison) fordert das Team von Pep Guardiola am 13. Spieltag Huddersfield Town.

Die OPTA-Facts zum 13. Spieltag:

Der Gegner von Tottenham, West Bromwich Albion, startete famos in die Saison, stürzte aber genauso schnell wieder in den Keller. Unter dem Trainer Tony Pulis erzielten die Baggies weniger als ein Tor pro Spiel.

West Ham United hat bereits 25 Gegentreffer hinnehmen müssen. So viele waren es zu diesem Zeitpunkt nur in der Saison 01/02. Währenddessen coacht David Moyes die Hammers in seinem 500. Spiel in der Prem, ein Meilenstein, den vor ihm nur Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger und Harry Redknapp schafften.

United ist im Old Trafford eine Macht: Im eigenen Stadion gewannen die Red Devils alle ihrer letzten sieben Heimspiele.

Premier League: Der 13. Spieltag im Livestream und Liveticker

Datum Uhrzeit Heimteam Gast Livestream Liveticker Fr., 24.11.2017 21.00 West Ham United Leicester City DAZN SPOX Sa., 25.11.2017 16.00 Crystal Palace Stoke City DAZN* SPOX 16.00 Manchester United Brighton & Hove Albion DAZN* SPOX 16.00 Newcastle United Watford DAZN* SPOX 16.00 Swansea City Bournemouth DAZN* SPOX 16.00 Tottenham Hotspur West Brom DAZN SPOX 18.30 FC Liverpool FC Chelsea DAZN SPOX So., 26.11.2017 14.30 FC Southampton FC Everton DAZN SPOX 15.00 Burnley FC Arsenal DAZN* SPOX 17.00 Huddersfield Town Manchester City DAZN SPOX

* Diese Spiele werden verzögert ausgestrahlt.

Die Tabelle der Premier League nach dem 12. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 12 40:7 33 34 2. Manchester United 12 27:6 21 26 3. FC Chelsea 12 23:10 13 25 4. Tottenham Hotspur 12 20:9 11 23 5. FC Liverpool 12 24:17 7 22 6. FC Arsenal 12 22:16 6 22 7. FC Burnley 12 12:9 3 22 8. FC Watford 12 19:21 -2 18 9. Brighton & Hove Albion 11 11:11 0 15 10. Huddersfield Town 12 8:17 -9 15 11. Newcastle United 12 11:14 -3 14 12. Leicester City 12 16:18 -2 13 13. AFC Bournemouth 12 11:14 -3 13 14. FC Southampton 12 9:14 -5 13 15. Stoke City 11 13:22 -9 12 16. FC Everton 12 12:24 -12 12 17. West Bromwich Albion 12 9:18 -9 10 18. West Ham United 12 11:25 -14 9 19. Swansea City 12 7:15 -8 8 20. Crystal Palace 12 6:24 -18 5

