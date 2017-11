Wo kann ich Huddersfield gegen City sehen?

Premier League Southampton -

Der Tabellenführer Manchester City muss am 13. Spieltag der Premier League zu Huddersfield Town und Trainer David Wagner, die nach seinem fulminantem Start in die unteren Gefilde der Tabelle abgerutscht sind. SPOX hat alles Wissenswerte zur Partie.

Das Team von Pep Guardiola konnte sich in der Champions League unter der Woche gegen Feyenoord Rotterdamm durchsetzen, allerdings traf Raheem Sterling erst spät zum erlösenden 1:0-Siegtreffer. Für Lionel Messi ist Manchester City neben PSG der größte Favorit auf den Titel in der Champions League. Huddersfield, die Mannschaft des deutschen Trainers David Wagner, konnte sich dagegen in aller Ruhet auf das schwierige Heimspiel gegen den Tabellenführer vorbereiten.

Nachdem Manchester City einige Zeit brauchte, um die Vorgaben von Pep Guardiola umzusetzen, fegen sie nun gnadenlos durch die Liga. Wettbewerbsübergreifend gewann City die letzten 17 Spiele und steht mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Huddersfield Town gewann als Aufsteiger die ersten beiden Spiele der laufenden Saison, seitdem kamen allerdings nur zwei weitere Siege in den vergangenen zehn Spielen hinzu. Darunter war jedoch ein Erfolg gegen Citys Nachbarn Manchester United, die sich gegen Huddersfield mit 1:2 geschlagen geben mussten. Am vergangenen Spieltag ging Huddersfield gegen den Abstiegskandidaten Bournemouth mit 0:4 unter, trotzdem ist Guardiola von der Arbeit seines Gegenübers überzeugt.

Wann spielt Huddersfield Town gegen Manchester City?

Partie Huddersfield Town - Manchester City Datum Sonntag, 26.11.2017 Uhrzeit 17 Uhr Ort John Smith's Stadium, Huddersfield

Wo kann ich Huddersfield gegen Man City live verfolgen?

Für das Spiel der Premier League zwischen Huddersfield und Man City gibt es in Deutschland keine TV-Übertragung. Allerdings überträgt das Streaming-Portal DAZN die Partie live und in voller Länge. Ihr könnt das Spiel logischerweise auch im LIVETICKER auf SPOX verfolgen.

Huddersfield Town: Kader und Team-News

Position Spieler Tor Jonas Lössl, Robert Green, Joel Coleman Abwehr Zanka, Christopher Schindler, Martin Cranie, Scott Malone, Chris Löwe, Florent Hadergjonaj, Tom Smith Mittelfeld Danny Williams, Aaron Mooy, Jonathan Hogg, Dean Whitehead, Abdelhamid Sabiri Angriff Elias Kachunga, Tom Ince, Rajiv van La Parra, Joe Lolley, Laurent Depoitre, Steve Mounie, Collin Quaner

David Wagner muss auf vier Akteure verzichten: Kasey Palmer, Philip Billing, Jon Gorenc-Stankovic und Michael Hefele fehlen allesamt aufgrund von Verletzungen.

Insgesamt sieben Deutsche stehen im Kader von Huddersfiel Town. Neben Elias Kachunga sind Chris Löwe und Collin Quaner auch im deutschen Raum ein Begriff. Ersterer konnte seine Torgefahr in der Premier League noch nicht ausstrahlen - er ist noch torlos. Allgemein ist der Angriff ein großes Problem bei Huddersfield: Nur acht Tore erzielte die Mannschaft von David Wagner in bislang zwölf Saisonspielen.

Im Tor steht ein alter Bekannter aus der Bundesliga: Jonas Lössl. Der Norweger stand in der vergangenen Saison noch beim FSV Mainz 05 zwischen den Pfosten, bevor er aufgrund des Transfers von Rene Adler weichen musste.

Manchester City: Kader und Team-News

Position Spieler Torhüter Ederson, Claudio Bravo Abwehr John Stones, Nicolas Otamendi, Eliaquim Mangala, Vincent Kompany, Kyle Walker, Danilo Mittelfeld Fernandinho, Ilkay Gündogan, Fabian Delph, Yaya Toure, Kevin de Bruyne, David Silva, Oleksandr Zinchenko, Bernardo Silva Angriff Raheem Sterling, Leroy Sane, Sergio Agüero, Gabriel Jesus

Bis auf den Langzeitverletzten Benjamin Mendy stehen Pep Guardiola alle Spieler zur Verfügung. Kapitän Vincent Kompany kehrte nach seiner Wadenverletzung gegen Leicester City zurück in die Mannschaft. Der Belgier fiel seit dem 31. August aus und verpasste somit 15 Spiele seines Teams. Jedoch steht bei er Rückkehr des Defensivankers laut Pep Guardiola Vorsicht an erster Stelle.

Während Huddersfield große Probleme hat, Tore zu schießen, trifft das Team von Guardiola wie am Fließband. Vierzig Treffer hat Manchester City bereits erzielt: Sergio Agüero und Gabriel Jesus haben beide bereits acht Treffer auf ihrem Konto, während Raheem Sterling und Ex-Schalker Leroy Sane, der in der Premier Legaue zum Spieler des Monats Oktober gewählt wurde, weitere 13 Treffer beisteuern. Die beiden Mittelstürmer stehen jedoch nie gemeinsam auf dem Feld, da sie sich in Guardiolas Augen nicht ergänzen, wenn Fabian Delph den verletzten Mendy ersetzt.

Trotzdem will Pep Guardiola die Offensive seiner Mannschaft weiter verstärken: Alexis Sanchez steht auf dem City-Wunschzettel. Der Vertrag des Arsenal-Spielers läuft im kommenden Sommer aus - eine Verlängerung gilt als Unwahrscheinlich. Allerdings ist Manchester City nicht der einzig Interessent.

Huddersfield Town und Manchester City im direkten Vergleich

Insgesamt trafen die beiden Mannschaften bereits 54 Mal aufeinander. Huddersfield konnte insgesamt 17 Spiele gewinnen und verlor im eigenen Stadion bisher nur ein Mal gegen City. In der vergangenen Saison kam es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit 17 Jahren. Im FA-Cup gelang Huddersfield im Hinspiel eine Überraschung, bevor das Team von David Wagner im Rückspiel chancenlos war.