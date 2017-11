Wo kann ich Zlatans Comeback live sehen?

Premier League Arsenal -

Tottenham Premier League Liverpool -

Southampton Premier League Man United -

Newcastle Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

West Ham Premier League Brighton -

Stoke Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Everton Premier League Huddersfield -

Man City Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) Premier League Watford -

Man United Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED)

Jose Mourinhos Manchester United misst sich am 12. Spieltag der Premier League mit Rafa Benitez' Newcastle United (ab 18.30 Uhr live aud DAZN und im LIVETICKER). Kann der englische Rekordmeister mit dem Stadtrivalen City in der Tabelle mithalten oder gibt es eine Sensation für die Gäste aus dem Nordwesten? SPOX erklärt euch, wie ihr beim womöglichen Comeback von Zlatan Ibrahimovic live dabei sein könnt.

Manchester United liegt in der Premier League eigentlich auf dem soliden zweiten Platz. Doch die dominanten Citizens von Pep Guardiola haben bereits acht Punkte Vorsprung auf die Red Devils.

Dabei freut sich in Manchester alles auf die große Rückkehr des Zlatan Ibrahimovic. Nach seinem Kreuzbandriss bestätigte der Verein, dass der Schwede gegen Newcastle erstmals in dieser Saison im Kader stehen wird. "In der vergangenen Saison haben wir fast jede Minute mit Zlatan gespielt", sagte Mourinho unter der Woche. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, wir heißen ihn natürlich wieder herzlich willkommen."

Indessen erhärteten sich in den vergangenen Tagen die Gerüchte, dass Ander Herrera den Verein in Richtung Spanien verlassen könnte. Atletico Madrid sei an dem Basken interessiert. Zudem könnte es Juan Mata ihm gleich tun, denn die Königlichen von Real Madrid wollen den Mittelfeldmotor unbedingt verpflichten.

Bei den Gästen aus Newcastle blickt man auf eine durchwachsene Saison zurück. Mit vier Siegen und fünf Niederlagen bei zwei Unentschieden stehen die Magpies auf Tabellenplatz elf. Hinter den Kulissen ist man auf der Suche nach einem neuen Eigentümer, denn der Verein steht zum Verkauf.

Die Transferwerte der Topklubs © getty 1/21 Das "CIES Football Observatory" hat die geschätzten Transferwerte der Spieler aller Vereine aus den Top-Ligen begutachtet. Das Ergebnis: Vier Klubs haben Spieler im Wert von über einer Milliarde Euro. SPOX zeigt die Top 20 des Rankings © getty 2/21 Platz 20: RB Leipzig - 397 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Timo Werner, 90 Millionen Euro) © getty 3/21 Platz 19: Leicester City - 417 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Wilfred Ndidi, 55 Millionen Euro) © getty 4/21 Platz 18: Inter Mailand - 445 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Mauro Icardi, 96 Millionen Euro) © getty 5/21 Platz 17: AC Milan - 457 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Gianluigi Donnarumma, 59 Millionen Euro) © getty 6/21 Platz 16: Borussia Dortmund - 482 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Christian Pulisic, 84 Millionen Euro) © getty 7/21 Platz 15: AS Rom - 595 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Radja Nainggolan, 75 Millionen Euro) © getty 8/21 Platz 14: AS Monaco - 604 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Thomas Lemar, 97 Millionen Euro) © getty 9/21 Platz 13: FC Bayern München - 624 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Robert Lewandowski, 102 Millionen Euro) © getty 10/21 Platz 12: FC Arsenal - 666 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Alexandre Lacazette, 89 Millionen Euro) © getty 11/21 Platz 11: SSC Neapel - 721 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Lorenzo Insigne, 105 Millionen Euro) © getty 12/21 Platz 10: Juventus - 743 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Paulo Dybala, 166 Millionen Euro) © getty 13/21 Platz 9: Atletico Madrid - 800 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Antoine Griezmann, 147 Millionen Euro) © getty 14/21 Platz 8: Paris St. Germain - 864 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Neymar, 218 Millionen Euro) © getty 15/21 Platz 7: FC Liverpool - 901 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Mohammed Salah, 101 Millionen Euro) © getty 16/21 Platz 6: Real Madrid - 903 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Cristiano Ronaldo, 96 Millionen Euro) © getty 17/21 Platz 5: Manchester United - 919 Millionen Euro (wertvollster Spieler: Romelu Lukaku, 165 Millionen Euro) © getty 18/21 Platz 4: FC Chelsea - 1,044 Milliarden Euro (wertvollster Spieler: Eden Hazard, 121 Millionen Euro) © getty 19/21 Platz 3: FC Barcelona - 1,130 Milliarden Euro (wertvollster Spieler: Luis Suarez, 134 Millionen Euro) © getty 20/21 Platz 2: Tottenham Hotspur - 1,173 Milliarden Euro (wertvollster Spieler: Harry Kane, 186 Millionen Euro) © getty 21/21 Platz 1: Manchester City - 1,196 Milliarden Euro (wertvollster Spieler: Kevin de Bruyne, 145 Millionen Euro)

Wann spielt Manchester United gegen Newcastle?

Spiel Manchester United - Newcastle United Datum Samstag, 18. November 2017 Uhrzeit 18.30 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Online-Sportstreaming-Dienst, der neben der englischen Premier League auch die Serie A, Primera Division, Ligue 1 und viele mehr im Programm hat. Auch US-Sportfans kommen mit Übertragungen aus der NFL, NBA, MLB, und NHL auf ihre Kosten. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Natürlich bei SPOX. Und genau hier geht es zum Liveticker des Spiels.

Verfügbarer Kader von Manchester United

Position Spieler Manchester United Torhüter David de Gea, Sergio Romero, Joel Pereira Abwehr Eric Bailly, Victor Lindelöf, Marcos Rojo, Chris Smalling, Daley Blind, Luke Shaw, Matteo Darmian, Antonio Valencia Mittelfeld Nemanja Matic, Paul Pogba, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Ashley Young, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata Angriff Anthony Martial, Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Zlatan Ibrahimovic

Verletzungen im Team von Jose Mourinho

Phil Jones erlitt im freundschaftlichen Länderspiel Englands gegen Deutschland einen Schlag auf die Wade und musste in der 25. Minute ausgewechselt werden. Sein Einsatz gegen Newcastle ist fraglich.

Michael Carrick hat seit September kein Spiel für United mehr bestreiten können. Eine fast schon mysteriöse Erkrankung stoppte den Mittelfeldspieler, er könnte aber gegen Newcastle sein Comeback feiern, er trainierte über die gesamte Woche mit der Mannschaft.

Marcos Rojo verletzte sich im vergangenen April am Knie und musste seither pausieren. Vor wenigen Tagen kam Rojo allerdings für die U23-Mannschaft der Red Devils zum Einsatz, er spielte die erste Halbzeit. Wahrscheinlich kehrt Rojo Anfang Dezember in den Kader der Kampfmannschaft zurück.

Indessen gibt es noch bessere Nachrichten bezüglich zwei Superstars von United: Paul Pogba sowie Zlatan Ibrahimovic stehen laut Medienberichten im Kader. Ibrahimovic erlitt im Viertelfinale der Europa League einen Kreuzbandriss, Pogba ist seit Mitte September am Oberschenkel angeschlagen.

Verfügbarer Kader von Newcastle United

Position Spieler Newcastle United Torhüter Karl Darlow, Rob Elliot, Freddie Woodman Abwehr Chancel Mbemba, Ciaran Clark, Florian Lejeune, Curtis Good, Massadio Haidara, DeAndre Yedlin, Javier Manquillo, Jesus Gamez Mittelfeld Mikel Merino, Jack Colback, Isaac Hayden, Jonjo Shelvey, Mohamed Diame, Matt Ritchie, Henri Saivet Angriff Rolando Aarons, Jacob Murphy, Ayoze Perez, Dwight Gayle, Aleksandar Mitrovic, Joselu

Verletzungen bei den Magpies

Ex-BVBler Mikel Merino, der von seinen Teamkollegen in höchsten Tönen gelobt wird, hat Rücken. Er fällt für das Spiel gegen United aus.

Verteidiger Paul Dummett könnte nach überstandenen Oberschenkelproblemen zu einem Kurzeinsatz kommen.

Stürmer Christian Atsu verletzte sich beim ghanaischen Nationalteam und fällt aus, Jamaal Lascelles bekam im Ligaspiel gegen Bournemouth einen Schlag auf den Fuß ab und muss eine Schiene tragen. An einen Einsatz ist nicht zu denken.

Opta-Facts zum Spiel Manchester vs. Newcastle