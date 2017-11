Wo läuft Watford gegen ManUnited live?

Premier League Watford -

Man United Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Brighton -

Liverpool Premier League Arsenal -

Man United Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Southampton Premier League Man City -

West Ham Premier League West Ham -

Chelsea Premier League Newcastle -

Leicester Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Brom (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City

Der 14. Spieltag der Premier League steht an und Manchester United muss an die Vicarage Road zum FC Watford. Können die Red Devils den Anschluss zu Stadtrivale City halten? SPOX hat alle wichtigen Infos vor dem Spiel und sagt Euch, wo Ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am ersten von zwei Tagen der englischen Woche in der Premier League reist das Team von Jose Mourinho am Dienstag in den Londoner Vorort Watford. Die Hornets, die zu Saisonbeginn noch als Abstiegskandidat gehandelt wurden, stehen derzeit auf einem soliden achten Tabellenplatz und wollen jetzt auch das Starensemble um Paul Pogba ärgern.

Manchester United steht in der Tabelle auf Platz zwei, hat mit drei Zählern auf den FC Chelsea nur bedingt Luft nach unten und hat nach starkem Saisonstart die Citizens auf Position eins schon leicht aus den Augen verloren. Auf das Team von Pep Guardiola beträgt der Rückstand acht Punkte.

Die Statistik des Duells ist aus Sicht des Gastgebers allerdings verheerend. Von acht Begegnungen mit ManUnited konnte Watford nur ein Spiel gewinnen und ging siebenmal als Verlierer vom Platz.

Wann spielt FC Watford gegen Manchester United?

Wann und wo? FC Watford - Manchester United Datum Dienstag, 28. November 2017 Uhrzeit 20 Uhr Ort Vicarage Road (Watford)

Wo kann ich FC Watford gegen Manchester United im Livestream sehen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Keine Übertragung Live auf DAZN



DAZN - das "Netflix des Sports"

DAZN ist genau das Richtige, wenn ihr die Premier League und andere internationale Top-Ligen, wie die Primera Division, Serie A oder Ligue 1 live verfolgen wollt. Außerdem zeigt der Streaming-Dienst zeigt auch sämtliche andere Sportarten. Ob US-Sport, Tennis, Golf oder Motorsport - beim "Netflix des Sports" findet Ihr alles.

Als besonderes Geschenk gibt's den ersten Monat für Neukunden gratis. Anschließend kostet DAZN monatlich 9,99 Euro, wobei die Kündigung jederzeit zum Monatsende hin möglich ist.

Wo finde ich einen Liveticker für Watford - Manchester United?

SPOX bietet zu allen Spielen der Premier League eine ausführliche Live-Berichterstattung an. Watford gegen United könnt Ihr im Liveticker verfolgen.

Der verfügbare Kader des FC Watford

Position Spieler FC Watford Tor Orestis Karnezis, Heurelho Gomes, Daniel Bachmann Abwehr Christian Kabasele, Miguel Britos, Younes Kaboul, Molla Wague, Adrian Mariapappa, Marvin Zegelaar, Jose Holebas, Daryl Janmaat, Niko Femenia, Brice Dja Djedje, Sebastian Prödl Mittelfeld Etienne Capoue, Tom Cleverley, Will Hughes, Abdoulaye Doucoure, Ben Watson, Roberto Pereyra Angriff Richarlison, Andre Carrillo, Andre Gay, Stefano Okaka, Jerome Sinclair, Troy Deeney

Verletzungen bei Watford

Craig Cathcart (Knieverletzung)

Tommie Hoban (Kreuzbandriss)

Nathaniel Chalobah (Knie-OP)

Isaac Success (Knieverletzung)

Der verfügbare Kader von Manchester United

Position Spieler Manchester United Torhüter David De Gea, Sergio Romero, Joel Pereira Abwehr Victor Lindelöf, Chris Smalling, Daley Blind, Luke Shaw, Matteo Darmian, Antonio Valencia Mittelfeld Paul Pogba, Nemanja Matic, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Ashley Young, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata Angriff Marcus Rashford, Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Anthony Martial, Zlatan Ibrahimovic

Verletzungen bei Manchester United

Phil Jones (Oberschenkelverletzung)

Michael Carrick (Wadenverletzung)

Vorschau und Infos zu Watford gegen Manchester United