Wo kann ich Liverpool gegen Southampton sehen?

Premier League Arsenal -

Tottenham Premier League Liverpool -

Southampton Premier League Man United -

Newcastle Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

West Ham Premier League Brighton -

Stoke Premier League West Ham -

Leicester Premier League Liverpool -

Chelsea Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Everton Premier League Huddersfield -

Man City Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) Premier League Watford -

Man Utd Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED)

Der FC Liverpool empfängt am 12. Spieltag der Premier League den FC Southampton in Anfield. Das Team von Jürgen Klopp hat seine Form wiedergefunden und will mit einem Sieg Anschluss zu den Champions-League-Plätzen halten. SPOX hat alle wichtigen Infos vor dem Spiel im Emirates Stadium und zeigt, wo Ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Reds um Joel Matip und Emre Can empfangen am 12. Spieltag der Premier League an der heimischen Anfield Road den FC Southampton.

Liverpool liegt derzeit mit 19 Zählern auf Rang fünf, punktgleich mit Arsenal und drei Zähler hinter dem FC Chelsea. Für Southampton, die mit 13 Punkten auf Platz 13 stehen, wird das Gastspiel an der Merseyside sicher keine einfache Aufgabe.

Wann spielt Liverpool gegen Southampton?

Das Spiel steigt am Samstag, dem 18. November 2017 um 16 Uhr an der Anfield Road (Liverpool).

TV-Sender & Livestream

Wie alle anderen Spiele der Premier League kann auch dieses Match live auf DAZN übertragen werden. Dabei verzichtet DAZN bewusst auf Vorberichterstattung mit Experten und steigt direkt mit dem Livestream ein.

DAZN - Was ist das?

Ihr wollt die Premier League, andere internationale Top-Ligen und weiteren Spitzensport live verfolgen? Dann ist DAZN genau das Richtige! Der Streaming-Dienst zeigt nicht nur Fußball, sondern auch viele andere Sportarten aus den USA (NFL, NBA, MLB, NHL), Tennis, Golf oder Motorsport - beim "Netflix des Sports" findet Ihr fast alles.

Als besonderes Geschenk gibt's den ersten Monat auf Probe gratis. Anschließend kostet DAZN monatlich 9,99 Euro.

Wo finde ich einen Liveticker für Liverpool - Southampton?

SPOX bietet zu allen Spielen der englischen Top-Liga eine ausführliche Live-Berichterstattung an. Auch Liverpool gegen Southampton könnt ihr im Liveticker verfolgen.

Der verfügbare Kader von Liverpool

Position Spieler FC Liverpool Torhüter Loris Karius, Simon Mignolet, Danny Ward Abwehrspieler Alberto Moreno, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Ragnar Klavan, Dejan Lovren, Joel Matip, Andrew Robertson, Jon Flanagan Mittelfeldspieler Emre Can, Philippe Coutinho, Marko Grujic, Jordan Henderson, Lazar Markovic, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Georginio Wijnaldum Stürmer Roberto Firmino, Mohamed Salah, Dominic Solanke, Daniel Sturridge, Lazar Markovic, Danny Ings, Ben Woodburn

Verletzungen bei Liverpool

Adam Lallana (Oberschenkelverletzung)

Nathaniel Clyne (Rückenverletzung)

Adam Bogdan (Kreuzbandriss)

Der verfügbare Kader von Southampton

Position Spieler FC Southampton Torhüter Fraser Forster, Alex McCarthy, Stuart Taylor Abwehr Virgil van Dijk, Wesley Hoedt, Maya Yoshida, Jan Bednarek, Jack Stephens, Florin Gardos, Ryan Bertrand, Matt Targett, Cedric Soares Mittelfeld Oriol Romeu, James Ward-Prowse, Steven Davies, Sofiane Boufal Angriff Dusan Tadic, Nathan Redmond, Manolo Gabbiadini, Charlie Austin, Shane Long

Verletzungen bei Southampton

Mario Lemina (Knöchelverletzung)

Vorschau aufs Spiel