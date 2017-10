Chirurg warnt Ibrahimovic vor Eile

Premier League Liverpool -

Zlatan Ibrahimovic will so schnell wie möglich zurück auf den Platz. Sein Chirurg warnt allerdings davor und merkt an, dass der Schwede von Manchester United es besser nicht zu eilig habe.

Im Mai wurde Ibrahimovic operiert, sein Kreuzband ist wiederhergestellt. Der Heilungsverlauf dauert allerdings deutlich länger - erst im Januar erwartet Jose Mourinho die Rückkehr des Schweden. Gleichwohl hat ManUnited Ibrahimovic für die Gruppenphase der Champions League angemeldet.

Diese läuft nur von September bis Dezember - was Dr. Fu einige Sorgenfalten ins Gesicht treibt. Der Chefchirurg der behandelnden Klinik gibt an: "Ich mache mir keine Sorgen um die Verletzung, es braucht immer Zeit, vollständig wiederhergestellt zu sein."

Ibrahimovic "so langsam wie möglich"

Dementsprechend solle es Ibrahimovic nicht übertreiben: "Die Premier League ist gerade erst gestartet und Manchester United braucht Ibrahimovic derzeit nicht dringend in einem entscheidenden nationalen oder europaweiten Spiel. Er ist sehr stark, aber Fußball ist immer noch Wettkampf."

Fu rät Ibrahimovic dazu, es langsam angehen zu lassen. "Als Doktor will ich natürlich sehen, dass er so langsam wie möglich zurückkehrt und wirklich nur wenn er fit für das Spiel ist.

Es gibt genug Fälle von Spielern, die frühzeitig mit schweren Folgen wieder eingestiegen sind", so der Arzt.