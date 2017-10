Premier League Leicester -

West Bromwich Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Southampton -

West Brom Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool Premier League Man Utd -

Tottenham Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Chelsea Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham Premier League Brighton -

Southampton Premier League Leicester -

Everton

Mauricio Pochettino hat sich zu den Gerüchten um einen Wechsel von Harry Kane zu Real Madrid geäußert. Der Trainer der Tottenham Hotspur ist überzeugt davon, dass der Stürmer gut mit den Spekulationen umgehen kann. "Er nimmt das sehr, sehr, sehr selbstverständlich an", sagte der Argentinier der As.

Pochettino lobt die Reife Kanes und glaubt sogar, dass die Gerüchte ihn motivieren: "Dass wichtige Teams seine Arbeit bemerken und dass das in den Medien behandelt wird, führt bei ihm nur dazu, dass er seine aktuelle Form halten will."

Der Engländer hat in dieser Saison 15 Tore in allen Wettbewerben für Klub und Nationalmannschaft geschossen, weshalb nicht wenige glauben, dass Kane sich bereits zum Weltklassespieler entwickelt hat. Dafür spricht vor dem direkten Duell mit Real auch seine Quote in der Champions League, in der er nach zwei Spielen bereits fünf Treffer auf dem Konto hat.

Ein weiterer wichtiger Spieler im Kader der Spurs, zu dem sich Pochettino äußerte, ist Dele Alli. Auf die Frage, ob der junge Engländer eines Tages so stark wie sein stürmischer Teamkollege werden könne, antwortete der Trainer: "Wieso nicht? Es ist wahr, dass er in einem anderen Stadium seiner Karriere und zudem auch ein anderer Spielertyp ist. Aber Dele hat Potenzial."