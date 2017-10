Klopp widerspricht Nationaltrainer Cisse

Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea -

Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Southampton -

West Bromwich Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool Premier League Man United -

Tottenham Premier League Liverpool -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Chelsea Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Southampton Premier League Leicester -

Everton Premier League Burnley -

Newcastle

Der FC Liverpool muss aktuell auf seinen Mittelfeldstar Sadio Mane verzichten. Der Flügelflitzer laboriert an einer Oberschenkelverletzung und soll sechs Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Dennoch wurde er in das Aufgebot für die beiden WM-Qualifikationsspiele Senegals im kommenden Monat berufen. Reds-Coach Jürgen Klopp findet das merkwürdig.

Senegals Nationaltrainer Aliou Cisse hatte Mane berufen und betont, dieser werde "zu 100 Prozent fit sein". Klopp entgegnete am Freitag: "Ich habe keine Ahnung, wie er das wissen kann, denn nicht einmal ich weiß das. Sadio befindet sich noch in der Reha, so ist der Stand der Dinge. Er trainiert in der Halle, draußen hat er noch keine Übungen absolviert. Falls er früher fit ist, wäre ich sehr erfreut. Aber zu diesem Zeitpunkt kann das niemand sagen."

Der Senegal führt in Afrika aktuell die Qualifikationsgruppe C an und kann gegen Schlusslicht Südafrika das Ticket nach Russland lösen. "Sie haben sehr wichtige Spiele", stellte Klopp fest.

Er vermutet, dass Superstar Mane daher auf Biegen und Brechen dabei sein soll: "Sie brauchen noch einen Punkt aus diesen beiden Spielen. Also kann ich mir vorstellen, dass sie den Druck gerade spüren. Aber wir können die Situation nun einmal nicht ändern."

Abschließend meinte der Ex-Trainer des BVB: "Falls Sadio fit ist, werden wir das nicht verstecken. Warum sollten wir das auch tun? Falls er fit ist, können wir auch nichts tun, um ihn hier zu halten. Es ist klar, dass er dann zu seiner Nationalmannschaft reist. Aber im Moment kann ich das nicht sagen."