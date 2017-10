Otamendi: "Guardiola ist ziemlich pingelig"

Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea -

Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Southampton -

West Bromwich Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool Premier League Man Utd -

Tottenham Premier League Liverpool -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Chelsea Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Southampton Premier League Leicester -

Everton Premier League Burnley -

Newcastle

Nicolas Otamendi von Manchester City verrät manche Regel von Trainer Pep Guardiola. Der Katalane achte nicht nur auf die gesunde Ernährung seiner Spieler.

"Er ist ziemlich pingelig, was unsere Ernährung angeht, aber nicht nur da", erklärte Otamendi bei Fox Sports. Der Innenverteidiger führte aus, dass er und seine Teamkollegen stets dazu verpflichtet sein, an Spieltagen mit den Teamkameraden gemeinsam zu essen.

Auch die Sprache ist Guardiola wichtig: "Er sagt uns auch, dass wir Englisch lernen müssen, weil unsere Teammeetings in dieser Sprache sind. Ich habe eine Prüfung im Dezember." Otamendi wechselte bereits im August 2015 nach England, erfüllt aber noch immer nicht alle Anforderungen.

Guardiola setzt auf Oasis-Songs

Gleichwohl sei der Trainer am Privatleben seiner Stars stets interessiert. "Er ist immer da und fragt uns über alle möglichen Dinge. Nicht nur über Fußball, er fragt immer, wie es unseren Familien geht und alles andere", erklärt der Verteidiger.

Offenbar fruchten die Vorgaben von Guardiola: Die Citizens sind nach acht Spieltagen mit 22 Punkten Tabellenführer der Premier League. In der Champions League führen sie obendrein die Gruppe F an. Sicherlich auch ein Anteil hat die Band Oasis: Guardiola lässt deren Musik in der Kabine spielen.