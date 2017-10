Raiola: "Ibra wird bald zurück sein"

Premier League Man United -

Zlatan Ibrahimovic arbeitet weiter an seinem Comeback. Sein Berater Mino Raiola stellte eine baldige Rückkehr in Aussicht. Das Knie des Schweden sei in hervorragendem Zustand.

Beinahe sieben Monate ist es her, dass Ibrahimovic in Folge seiner Kreuzbandverletzung am Knie operiert wurde. Trotz seines hohen Alters könnte der 36-Jährige demnächst auf den Rasen zurückkehren.

"Viele müssten bei dieser Verletzung und dem damit entstandenen Schaden auf dem Weg der Genesung einen Himalaya überwinden. Für Zlatan ist das nur ein kleiner Hügel. Er wird bald zurück sein", sagte Spielerberater Mino Raiola der schwedischen Zeitung Expressen.

Während die Fußball-Welt bereits befürchtete, dass die schwerwiegende Knieverletzung das Karriereende des Stürmerstars bedeuten würde, überrascht Ibrahimovic selbst seinen Arzt. "Der Doktor hat gesagt, dass sein Knie das Beste ist, welches er in den letzten 40 Jahren gesehen hat", erzählte Raiola.

Ibrahimovic habe noch immer die Qualität für die Weltspitze. "Ich denke, dass er mindestens noch fünf oder sechs Jahre spielen kann", betonte Raiola.