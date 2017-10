Mourinho: Lukaku in meinem Team unantastbar

Premier League Burnley -

Nach seinem beeindruckenden Saisonstart mit sieben Toren in sieben Spielen, muss sich Romelu Lukaku derzeit erste kritische Stimmen anhören, nachdem ihm in den letzten fünf Partien kein Tor gelingen wollte. Nun meldet sich Trainer Jose Mourinho zu Wort und stärkt dem Stürmer von Manchester United den Rücken.

"Romelu ist unantastbar in meinem Team und sollte das auch in Bezug auf die Unterstützung von den Fans sein. Er spielt äußerst gut für uns", so der Portugiese auf der Pressekonferenz am Montag. "Die Anhänger können sich frei äußern. Aber mein Job ist es, die Spieler zu schützen, und Romelu sollte unantastbar sein."

Nach dem 1:0 über Tottenham am Wochenende, steht nun eine weitere englische Woche auf dem Programm. Am Dienstag ist Benfica in der Champions League zu Gast und Mourinho erwartet eine schwere Aufgabe: "Die Spieler meinten, es sei einfach gewesen, gegen ZSKA Moskau und Basel zu gewinnen, aber schwer gegen Benfica. Benfica ist viel besser als die anderen."

Obwohl am Sonntag das Ligaduell mit Chelsea auf dem Programm steht, liegt der Fokus derzeit nur auf der Königsklasse: "Keiner denkt über eine andere Partie als die gegen Benfica nach. Keiner denkt an Chelsea. Es ist nur Benfica und die Champions League", so Mourinho.

Die Vorzeichen könnten derweil nicht unterschiedlicher sein: Während United alle drei Gruppenspiele gewonnen hat, fuhr Benfica bisher keine Punkte ein und steht daher auf dem letzten Tabellenplatz.