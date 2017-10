Manchester City? "Bestes Team Europas"

Premier League Man United -

Tony Pulis, der Trainer des Premier-League-Klubs West Bromwich Albion, hat vor dem am Samstag anstehenden Duell seiner Mannschaft mit Manchester City (16 Uhr im LIVETICKER) das Team von Coach Pep Guardiola gelobt.

"In diesem Jahr sind sie etwas Besonderes", so Pulis auf der Pressekonferenz vor der Begegnung. Der Waliser erklärte: "In der Lage zu sein, gegen das aktuell beste Team Europas zu spielen, in unserem Hawthorns-Stadion, ist absolut fantastisch. Jeder sollte hingehen und es genießen."

Den Fans verspricht Pulis, dass sie dort ein "sehr, sehr gutes Team sehen", dem er mit seiner Mannschaft das Leben schwer machen will.