Medien: ManCity bastelt am Messi-Traum

Manchester City ist offenbar an Lionel Messi vom FC Barcelona interessiert. Der vielleicht beste Fußballer der Welt würde aber eine enorme Ablösesumme kosten - oder könnte auch kostenfrei kommen.

Wie die AS vermeldet, will man in England dringend herausfinden, wie sich Messi in einer regnerischen Nacht in Stoke machen würde.

Manchester City soll ein Paket über 400 Millionen Euro zusammengestellt haben, um den Argentinier bereits im Winter vom FC Barcelona loszueisen.

Großer Trumpf in den Verhandlungen mit Messi soll dem Bericht zufolge Trainer Pep Guardiola sein. Mit diesem arbeitete Messi bereits von 2008 bis 2011 zusammen. Alternativ zum Wintertransfer könnte ManCity auch im Sommer 2018 einen Anlauf starten.

Messi bald ablösefrei zu haben?

Der Vertrag des Argentiniers wurde noch immer nicht offiziell verlängert, momentan herrscht Unklarheit darüber, wie der Stand der Dinge ist.

Somit wäre Messi tatsächlich ablösefrei auf dem Markt, bereits ab Januar darf er frei in Verhandlungen mit anderen Klubs eintreten.