Leicesters Shakespeare spricht über Sagna

Auf einer Pressekonferenz am Freitag hat sich Trainer Craig Shakespeare zu den Berichten geäußert, wonach sich Leicester City die Dienste von Bacary Sagna sichern könnte: "Wir haben ihn schon mal beobachtet, aber nicht kürzlich über ihn gesprochen", so der 53-Jährige über das vermeintliche Interesse am vereinslosen Außenverteidiger.

Angeblich sollen die die Foxes planen, den Franzosen als Ersatz für Danny Simpson zu holen, sollte sich dieser einmal verletzen: "Wir sind uns nicht sicher, wir werden es überprüfen", sagte Shakespeare zu einem möglichen Transfer.

In der Abwehr sieht er eigentlich keinen Nachholbedarf: "Wir haben im Moment eine gute Defensivdeckung und Spieler, die auf verschiedenen Positionen spielen können. Aber man muss immer darüber nachdenken, was passieren würde, wenn sich mal ein oder zwei Spieler verletzen", meinte er.