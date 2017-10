Purslow: Klopp? "Perfekt für Liverpool"

Premier League Liverpool -

Aufgrund jüngster Schwierigkeiten beim FC Liverpool in der Premier League eilte Christian Purslow Trainer Jürgen Klopp zu Hilfe. In einem Interview spricht sich der ehemalige Verantwortliche der Reds für den Deutschen aus.

"Er ist perfekt für Liverpool. Es ist ein von Haus aus schwieriges Vorhaben, mit weniger Geld wettbewerbsfähig zu sein", erklärte Purslow Sky Sports und führte aus: "Es gibt große Ähnlichkeiten zu dem, was er mit Dortmund erreicht hat und dem, was man in Liverpool von ihm erwartet. Er hat es nämlich geschafft, mit einem absoluten Giganten, Bayern München, mitzuhalten, während er weniger Geld für Transfers und Gehälter gezahlt hat. Genau das ist auch die Job-Beschreibung in Liverpool."

Auf der Insel geriet Klopp zuletzt in die Kritik, nachdem er mit dem Ex-Rekordmeister nur einen Sieg aus den letzten sieben Partien hatte einfahren können.