Kane verpasst Duell gegen United

Harry Kane, die Torgarantie der Tottenham Hotspur, wird am Samstag im Premier-League-Spiel bei Manchester United (13.30 Uhr im LIVETICKER) nicht dabei sein. Der 24-Jährige hat leichte Oberschenkelprobleme, weshalb Spurs-Coach Mauricio Pochettino auf den Engländer verzichtet, um keine langwierige Verletzung zu riskieren.

Bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel bestätigte der Trainer das Fehlen seines Stürmers. "Wir können morgen kein Risiko eingehen. Wir werden am Mittwoch weitersehen, aber morgen ist es ausgeschlossen", so der Argentinier zu einem Kane-Einsatz.

Kane absolvierte in dieser Saison bislang alle Ligapartien für die Spurs und erzielte dabei acht Treffer. In London steht er noch bis 2022 unter Vertrag.