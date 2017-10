Charly Musonda: "Du bekommst nichts zurück"

Premier League Liverpool -

Das belgische Sturmtalent Charly Musonda hat seinen Arbeitgeber, den FC Chelsea, wegen seiner geringen Einsatzzeiten kritisiert. Via Instagram gab er bekannt: "Du opferst dich auf, du arbeitest hart, härter, du gibst mehr als erwartet wird und oft mehr als du kannst, weil du liebst, was du tust und das mehr, als du solltest. Und was bekommst du zurück? Buchstäblich nichts."

Nach Goal-Informationen bezieht sich dieser Post direkt auf die Einsatzchancen des 20-Jährigen bei Chelsea. Sein Bruder Lamisha antwortete auf den Post: "Es sieht so aus, als wüssten sie nicht einmal, was sie hätten, wenn Ronaldo oder Messi aus der Akademie kämen."

Musonda hat diese Saison erst drei Spiele für die Profimannschaft der Blues absolviert. Nach seinem Tor gegen Nottingham Forest wollte der FC Chelsea dennoch seinen bis 2019 laufenden Vertrag verlängern. Mitten in die Gespräche kommt nun das Statement des jungen Belgiers, der wohl unglücklich mit der ersten Verhandlungsrunde war.

Unter Antonio Conte hatte Chelsea schon letzte Saison Probleme, einige seiner Talente bei Laune zu halten. So verließen vor der Saison mit Nathaniel Chalobah und Ruben Loftus-Cheek zwei Perspektivspieler aufgrund von mangelnden Einsatzchancen die Stamford Bridge.