Chelsea will Einnahmen verdoppeln

Der FC Chelsea will seine Einnahmen in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Dabei wollen die Londoner in die absolute Spitze des Fußballs vorstoßen.

Das gab Chris Townsend von den Blues bekannt. Derzeit liegt Chelsea in Sachen Finanzen auf Rang acht der Welt, will aber unter die besten Fünf.

Dafür soll, so die Financial Times, das Stadion ebenso umgestaltet werden sowie ein neuer Trikotsponsor gefunden werden, der bereit ist, mehr zu investieren als der bisherige Sponsor Yokohama Tyres.

Zudem soll die Anzahl der Geldgeber massiv erhöht werden. Chelsea will laut Townsend von derzeit zwölf Sponsoren auf 30 bis 35 erhöhen. "Manchester United oder Manchester City haben zwischen 50 und 70 Sponsoren", erklärt der Funktionär.