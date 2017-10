Medien: Arsenal buhlt um Hirving Lozano

Premier League Liverpool -

Der FC Arsenal könnte sich in der Offensive verstärken und mit Hirving Lozano den aktuellen Senkrechtstarter der PSV Eindhoven in die Premier League locken. Wie ESPN berichtet, soll Chefscout Steve Rowley den Angreifer, der in sechs Liga-Spielen bisher an zehn Toren direkt beteiligt war, intensiv beobachten und einen Transfer im Winter anstreben.

Um Lozano aus seinem bis 2023 datierten Vertrag herauszukaufen, müsste Arsenal allerdings tief in die Tasche greifen. Demnach würde sich die Ablöse auf 34 Millionen Euro belaufen und den 22-Jährigen somit zum teuersten Mexikaner der Fußballgeschichte machen.

Wie niederländische Medien berichten, müsste Eindhoven jedoch auf einen Großteil der Ablöse verzichten. Erst im Sommer kam Lozano vom CF Pachuca, das sich bei einem Weiterverkauf 50 Prozent der Gesamtsumme zusichern ließ.