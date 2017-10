Can: Die Bundesliga "war etwas langweilig"

Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City -

Stoke Premier League Watford – Arsenal Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Everton Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Leicester -

West Brom Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Southampton -

West Brom Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool

Emre Can sieht die seit Jahren mangelnde Spannung im Titelkampf der Bundesliga kritisch. "Wenn ich ehrlich bin, muss ich schon sagen, dass es in den vergangenen Jahren etwas langweilig war", sagte der Mittelfeldspieler des FC Liverpool im Welt-Interview.



Dies hat für den 23-Jährigen vor allem einen Grund: "Die Bayern waren zu dominant. Wenn man das mit der Premier League vergleicht, hat die Bundesliga keinen Spaß gemacht." Bayern München war zuletzt fünfmal in Folge deutscher Meister.

Allerdings, so Can, werde in England "nur positiv" über den deutschen Fußball gesprochen. "Unsere Nationalmannschaft beeindruckt die Engländer schon sehr. Sie haben großen Respekt und schwärmen am meisten von unserem Teamspirit", berichtete er.