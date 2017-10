Aaron Ramsey neuer Kapitän der Gunners?

Premier League Live Everton -

Chris Coleman, Trainer der walisischen Nationalmannschaft, glaubt, dass Aaron Ramsey der nächste Kapitän des FC Arsenal werden kann.

Coleman selbst hatte dem Mittelfeldspieler die Kapitänsbinde im Nationalteam abgenommen und begründete: "Ich wollte den Druck von ihm nehmen, weil sich viele Dinge verändert haben. Also traf ich ihn auf Arsenals Trainingsgelände und er war brillant." In seinem Gespräch mit Ramsey, habe er einen tollen Eindruck von ihm bekommen.

"Er akzeptierte es und ich bin nicht überrascht, dass Arsene Wenger sich überlegt ihn in Zukunft zum Kapitän zu machen", schilderte der 47-Jährige und ergänzte: "Egal ob ich Trainer bin oder nicht, ich sehe ihn früher oder später wieder als Kapitän von Wales."

Coleman lobte außerdem die Einstellung des Gunners, der auch mit seiner Erfahrung von über 300 Ligaspielen besticht. "Aaron kam mit hochgekrempelten Ärmeln raus und dachte sich: 'Ich werde es allen, die an mir zweifeln, zeigen.' Das tut er immer wieder", führte er aus.

Ramsey spielt trotz seiner Verletzungsanfälligkeit noch immer eine große Rolle in Arsene Wengers Team. Arsenals aktueller Kapitän Per Mertsacker will seine Karriere nach der Saison beenden.