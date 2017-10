Wo kann ich ManCity gegen Stoke live sehen?

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Premier League Liverpool -

Manchester City gegen Stoke City: Der Spitzenreiter der Premier League empfängt am 8. Spieltag den Tabellen-13. Das Team um Leroy Sane und Ilkay Gündogan will den Platz an der Sonne vor heimischer Kulisse verteidigen. Hier erfahrt ihr alles zum Livestream, Liveticker und den Kadern der beiden Mannschaften.

Die Truppe von Pep Guardiola marschiert bislang beinahe schadlos durch die Liga. Nur gegen den FC Everton musste man sich die Punkte teilen, seitdem gab es fünf Siege in Folge bei einem Torverhältnis von 19:1. Dabei war vor allem Sergio Agüero in Galaform. Der Argentinier war an den ersten sechs Spieltagen an neun Toren der Citizens direkt beteiligt, fehlt nun allerdings aufgrund eines Rippenbruchs.

Trotz Agüeros Ausfall steht den Gästen aus Stoke ein hartes Stück Arbeit bevor. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen macht nicht gerade Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis beim Tabellenführer. Trainer Mark Hughes setzt in Manchester auf einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga. Xherdan Shaqiri, Eric Maxim Choupo-Moting und Mame Douf zeigten sich zuletzt in guter Verfassung.

Wann spielt Manchester City gegen Stoke City

Spiel Manchester City - Stoke City Datum Samstag, 14. Oktober 2017 Uhrzeit 16.00 Uhr

Wo kann ich Manchester City gegen Stoke City im Livestream sehen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst für Sportevents. Zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Divension, Serie A und Ligue 1, sowie US-Sportevents der NBA, NHL, NFL und MLB werden im Livestream übertragen. Starte jetzt deinen kostenlosen Probemonat , danach kostet dich das Angebot 9,99 Euro im Monat.

Das komplette DAZN-Programm der Premier League findet ihr hier

Wo kann ich Manchester City gegen Stoke City im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet wie zu jedem anderen Spiel des 8. Spieltages der Premier League einen LIVETICKER zum Spiel in Manchester an.

Der verfügbare Kader von Manchester City

Position Spieler Manchester City Torhüter Ederson, Claudio Bravo Abwehr John Stones, Nicolas Otamendi, Vincent Kompany, Eliaquim Mangala, Kyle Walker, Danilo Mittelfeld Fernandinho, Ilkay Gündogan, Fabian Delph, Yaya Toure, Kevin de Bruyne, David Silva, Oleksandr Zinchenko, Bernardo Silva Angriff Raheem Sterling, Leroy Sane, Gabriel Jesus

Verletzungen bei Manchester City

Benjamin Mendy (Kreuzbandriss)

Sergio Aguero (Rippenbruch)

Der verfügbare Kader bei Stoke City

Position Spieler Stoke City Torhüter Jack Butland, Lee Grant, Jakob Haugaard Abwehrspieler Kurt Zouma, Bruno Martins Indi, Kevin Wimmer, Geoff Cameron, Erik Pieters, Josh Tymon, Glenn Johnson Mittelfeldspieler Charlie Adam, Darren Fletscher, Ibrahim Afellay, Xherdan Shaqiri, Jese Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting, Ramadan Sobhi, Saido Berahino, Mame Diouf, Peter Crouch

Verletzungen bei Stoke City

Ryan Shawcross (Rückenverletzung)

Joe Allen (Gehirnerschütterung)

Stephen Ireland (Beinbruch)

