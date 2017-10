Wo kann ich Huddersfield - United live sehen?

Premier League Live West Ham -

Manchester United ist am 9. Spieltag der Premier League bei Huddersfield Town zu Gast. Gegen das Team von Jose Mourinho hofft der deutsche Trainer David Wagner auf ein Ende von Huddersfields Negativ-Serie. Hier bekommt ihr alle Infos zum Livestream, Liveticker und den Kadern der Teams.

Manchester ist in der englischen Liga bisher noch ungeschlagen und liegt mit 20 Punkten auf Tabellenplatz zwei. Dabei ließ United in acht Spielen lediglich zwei Gegentore zu und stellt damit die mit Abstand beste Defensive der Premier League. Vorne kann sich das Team insbesondere auf Romelu Lukaku verlassen. Der Belgier erzielte bereits sieben Treffer und führt aktuell die Torschützenliste an.

Die Gastgeber leiden dagegen unter akuter Ladehemmung. Wettbewerbsübergreifend ist der Aufsteiger bereits seit vier Spielen ohne Tor, in der Premier League reichte es in den letzten sechs Begegnungen nur zu einem einzigen Treffer. So rutschte das Team von David Wagner nach gutem Saisonstart inzwischen bis auf Platz zwölf in der Tabelle ab.

Wann spielt Huddersfield gegen Manchester United?

Spiel Huddersfield Town - Manchester United Datum Samstag, 21. Oktober 2017 Uhrzeit 16 Uhr

Wo kann ich Huddersfield gegen ManUtd im Livestream sehen?

Abgesehen vom Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Livestream anbietet. Darüber hinaus wird auch Tennis, US-Sport, Darts und vieles mehr live übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Dienst monatlich nur 9,99 Euro.

Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm für die Premier League.

Wo kann ich Huddersfield gegen Manchester United im Liveticker verfolgen?

Wie zu jedem anderen Spiel des 8. Spieltags der Premier League bietet SPOX auch zur Partie an der Anfield Road einen LIVETICKER an.

Der verfügbare Kader von Huddersfield Town

Position Spieler Huddersfield Town Tor Jonas Lössl, Robert Green, Joel Coleman Abwehr Zanka, Christopher Schindler, Martin Cranie, Scott Malone, Chris Löwe, Florent Hadergjonaj, Tom Smith Mittelfeld Danny Williams, Aaron Mooy, Jonathan Hogg, Philip Billing, Dean Whitehead, Abdelhamid Sabiri Angriff Tom Ince, Rajiv van La Parra, Joe Lolley, Elias Kachunga, Laurent Depoitre, Collin Quaner

Verletzungen bei Huddersfield Town

Michael Hefele (Achillessehne)

Jon Gorenc-Stankovic (Kreuzband)

Kasey Palmer (Oberschenkel)

Steve Mounie (Ferse)

Der verfügbare Kader von Manchester United

Position Spieler Manchester United Torhüter David De Gea, Sergio Romero, Joel Pereira Abwehr Victor Lindelöf, Chris Smalling, Phil Jones, Daley Blind, Luke Shaw, Matteo Darmian, Antonio Valencia Mittelfeld Nemanja Matic, Michael Carrick, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Ashley Young, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata Angriff Marcus Rashford, Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Anthony Martial

Verletzungen bei Manchester United

Marouane Fellaini (Innenbanddehnung)

Paul Pogba (Oberschenkelverletzung)

Michael Carrick (Wadenverletzung)

Zlatan Ibrahimovic (Kreuzbandverletzung)

Marcos Rojo (Kreuzbandverletzung)

Eric Bailly (Prellung)

Huddersfield gegen ManUnited: Vorschau aufs Spiel