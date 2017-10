Wo kann ich Liverpool - ManUnited live sehen?

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Premier League Liverpool -

Der FC Liverpool empfängt Manchester United am 8. Spieltag der Premier League an der heimischen Anfield Road. Die Mannschaft von Jürgen Klopp will den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen, während die Red Devils auf die Tabellenführung schielen. SPOX liefert alle wichtigen Infos zum Livestream, Liveticker und den Kadern der Teams.

Die Gastgeber holten aus den letzten vier Partien lediglich einen Sieg und haben bereits sieben Punkte Rückstand auf die beiden Teams aus Manchester. Zu allem Überfluss müssen die Reds in Sadio Mane nun auch noch auf ihren wohl gefährlichsten Offensivspieler verzichten.

Manchester United feierte dagegen zuletzt drei Siege in Folge und muss die Spitzenposition in der Premier League nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses dem himmelblauen Stadtrivalen überlassen. Um dies zu ändern vertraut Trainer Jose Mourinho insbesondere auf Romelu Lukaku: Der Belgier hat nach sieben Spieltagen bereits sieben Treffer auf dem Konto.

Wann spielt Liverpool gegen Manchester United?

Spiel FC Liverpool - Manchester United Datum Samstag, 14. Oktober 2017 Uhrzeit 13.30 Uhr

Wo kann ich Liverpool gegen ManUtd im Livestream sehen?

Abgesehen vom Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst für Sportevents. Zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 werden im Livestream übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot nur 9,99 Euro im Monat.

Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm für die Premier League.

Wo kann ich Liverpool gegen Manchester United im Liveticker verfolgen?

Wie zu jedem anderen Spiel des 8. Spieltags der Premier League bietet SPOX auch zur Partie an der Anfield Road einen LIVETICKER an.

Der verfügbare Kader des FC Liverpool

Position Spieler Tor Loris Karuis, Simon Mignolet, Danny Ward Abwehr Alberto Moreno, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Ragnar Klavan, Dejan Lovren, Joel Matip, Andrew Robertson Mittelfeld Emre Can, Philippe Coutinho, Marko Grujic, Jordan Henderson, Lazar Markovic, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Georginio Wijnaldum Angriff Roberto Firmino, Mohamed Salah, Dominic Solanke, Daniel Sturridge, Lazar Markovic, Danny Ings, Ben Woodburn

Verletzungen beim FC Liverpool

Adam Lallana (Oberschenkelverletzung)

Nathaniel Clyne (Rückenverletzung)

Adam Bogdan (Kreuzbandriss)

Sadio Mane (Oberschenkelverletzung)

Der verfügbare Kader von Manchester United

Position Spieler Manchester United Torhüter David De Gea, Sergio Romero, Joel Pereira Abwehr Eric Bailly, Victor Lindelöf, Chris Smalling, Phil Jones, Daley Blind, Luke Shaw, Matteo Darmian, Antonio Valencia Mittelfeld Nemanja Matic, Michael Carrick, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Ashley Young, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata Angriff Marcus Rashford, Jese Lingard, Romelu Lukaku, Anthony Martial

Verletzungen bei Manchester United

Marouane Fellaini (Innenbanddehnung)

Paul Pogba (Oberschenkelverletzung)

Michael Carrick (Wadenverletzung)

Zlatan Ibrahimovic (Kreuzbandverletzung)

Marcos Rojo (Kreuzbandverletzung)

