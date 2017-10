Wo kann ich Liverpool - Huddersfield sehen?

Premier League Man United -

Der FC Liverpool empfängt am 10. Spieltag der Premier League Huddersfield Town. Beim Treffen der beiden deutschen Trainer, möchte Jürgen Klopp die Sieglos-Serie der Reds beenden. SPOX liefert euch alle Infos zum Livestream, Liveticker und den Kadern der Kontrahenten.

Der FC Liverpool steht in der Premier League nach neun Spielen mit 13 Zählern auf Tabellenplatz Neun. Die Truppe von Jürgen Klopp konnte in den letzten drei Spielen keinen Sieg mehr einfahren. Zuletzt gab es im Spiel gegen Tottenham Hotspur eine deutliche 4 zu 1 Auswärtsniederlage. Zudem muss Klopp weiterhin auf den Senegalesen Sadio Mane verzichten.

Huddersfield Town feierte am vergangenen Spieltag einen Überraschungssieg Zuhause gegen Manchester United. Zuvor legte die Mannschaft von Trainer David Wagner eine Negativ-Serie hin, mit sechs Spielen ohne Sieg und nur einem geschossenen Tor. In der Tabelle steht der Aufsteiger momentan auf Rang 11, mit einem Sieg würden sie an den Reds vorbei ziehen.

Wann spielt Liverpool gegen Huddersfield?

Spiel FC Liverpool - Huddersfield Town Datum Samstag, 28. Oktober 2017 Uhrzeit 16 Uhr

Wo kann ich Liverpool gegen Huddersfield im Livestream sehen?

Abgesehen vom Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, bei dem zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Livestream angeboten werden. Darüber hinaus wird auch Tennis, US-Sport und Darts live übertragen. Starte jetzt deinen kostenlosen Probemonat, im Anschluss kostet der Dienst monatlich 9,99 Euro.

Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm für die Premier League.

Wo kann ich Liverpool gegen Huddersfield im Liveticker verfolgen?

Wie zu jedem anderen Spiel des 10. Spieltags der Premier League, bietet SPOX auch zur Partie an der Anfield Road einen LIVETICKER an.

Der verfügbare Kader des FC Liverpool

Position Spieler Tor Loris Karuis, Simon Mignolet, Danny Ward Abwehr Alberto Moreno, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Ragnar Klavan, Dejan Lovren, Joel Matip, Andrew Robertson, Jon Flanagan Mittelfeld Emre Can, Philippe Coutinho, Marko Grujic, Jordan Henderson, Lazar Markovic, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Georginio Wijnaldum Angriff Roberto Firmino, Mohamed Salah, Dominic Solanke, Daniel Sturridge, Lazar Markovic, Danny Ings, Ben Woodburn

Verletzungen beim FC Liverpool

Adam Lallana (Oberschenkelverletzung)

Nathaniel Clyne (Rückenverletzung)

Adam Bogdan (Kreuzbandriss)

Sadio Mane (Oberschenkelverletzung)

Der verfügbare Kader von Huddersfield Town

Position Spieler Huddersfield Town Tor Jonas Lössl, Robert Green, Joel Coleman Abwehr Zanka, Christopher Schindler, Martin Cranie, Scott Malone, Chris Löwe, Florent Hadergjonaj, Tom Smith Mittelfeld Danny Williams, Aaron Mooy, Jonathan Hogg, Dean Whitehead, Abdelhamid Sabiri Angriff Tom Ince, Rajiv van La Parra, Joe Lolley, Laurent Depoitre, Steve Mounie

Verletzungen bei Huddersfield Town

Michael Hefele (Achillessehne)

Jon Gorenc-Stankovic (Kreuzband)

Kasey Palmer (Oberschenkel)

Elias Kachunga (Rücken)

Collin Quaner (Wade)

Philip Billing (Operation am Knöchel)

