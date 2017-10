City und Arsenal taumeln ins Viertelfinale

Premier League Man United -

Tottenham Premier League Liverpool -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Chelsea Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Southampton Premier League Leicester -

Everton Premier League Burnley -

Newcastle Premier League Stoke -

Leicester Premier League West Ham -

Liverpool Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed)

Manchester City hat nur mit Mühe das Achtelfinale des Ligapokals überstanden. Mit Ilkay Gündogan in der Startelf besiegte die Mannschaft von Pep Guardiola den Zweitligaspitzenreiter Wolverhampton Wanderers nach Elfmeterschießen 4:1 (0:0).

Leroy Sane wurde ebenso wie der ehemalige Wolfsburger Kevin de Bruyne erst in der Verlängerung eingewechselt. Beide verwandelten ihre Elfmeter.

Der FC Arsenal gewann gegen Zweitligist Norwich City 2:1 (0:1) mit einer B-Elf nach Verlängerung. Der erst 18 Jahre alte Edward Nketiah (85.) rettete die Londonern mit der ersten Ballberührung nach seiner Einwechslung erst in die Verlängerung, und sorgte in dieser für den erlösenden Siegtreffer (96.). Joshua Murphy (34.) hatte die Gäste vor der Pause in Führung gebracht. Die Weltmeister Mesut Özil und Per Mertesacker standen nicht im Kader.

Manchester United und Leicester City souverän

Manchester United war bei Swansea City durch einen Doppelpack von Jesse Lingard 2:0 (1:0) erfolgreich. Leicester City besiegte Zweitligist Leeds United 3:1 (1:0). Kelechi Iheanacho (30.), Islam Slimani (71.) und Riyad Mahrez (88.) erzielten die Tore für den Meister von 2016. Pablo Hernandez (26.) hatte Leeds zuvor in Führung gebracht. Zweitligist Bristol City warf Premier-League-Schlusslicht Crystal Palace mit 4:1 (2:1) aus dem Wettbewerb. AFC Bournemouth schlug Zweitligist FC Middlesbrough 3:1 (0:0).