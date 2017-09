Taxi-Crash: Agüero fällt wohl lange aus

Premier League Huddersfield -

Manchester City wird wohl einige Zeit auf Sergio Agüero verzichten müssen. Der argentinische Stürmer trug anscheinend bei einem Autounfall einen Rippenbruch davon.

Wie mehrere englische und argentinische Medien berichten, durchlebte Agüero in den Niederlanden einen Autounfall. Der Stürmer war wohl auf einem Konzert in Amsterdam. Sein Taxi, das ihn zum Flughafen und damit zurück nach Manchester bringen sollte, krachte aber in eine Laterne.

Der Stürmer trug einen Gurt und blieb so weitgehend unverletzt. Allerdings brach er sich wohl eine Rippe und könnte bis zu zwei Monate ausfallen. Wie es dem Fahrer des Wagens geht, ist bislang unbekannt. Ein offizielles Statement des Klubs steht bisher aus.

Nach Benjamin Mendy ist Agüero bereits der zweite Leistungsträger, der innerhalb kürzester Zeit ausfällt. Beim Rekordeinkauf der Citizens wurde ein Kreuzbandriss festgestellt.