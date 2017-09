Traumstart für Lukaku bei United

Premier League Live Stoke -

Manchester United und Neuzugang Romelu Lukaku sind traumhaft in die neue Premier-League-Saison gestartet. Mit seinem sechsten Treffer im sechsten Spiel hat der belgische Nationalstürmer zudem einen Torrekord bei den Red Devils eingestellt.

Nur ein Spieler in Uniteds Klub-Historie (Louis Saha) erzielte in seinen ersten sechs Premier-League-Partien für die Red Devils ebenso viele Treffer wie Lukaku. Auch beim 1:0-Sieg gegen den FC Southampton am Samstagnachmittag markierte der 24-Jährige wieder einmal den wichtigen Siegtreffer für das Team von Trainer Jose Mourinho.

Der Belgier kam erst im Sommer vom FC Everton ins Old Trafford. United ließ sich Lukakus Dienste 84,7 Millionen Euro kosten.