Lukaku: "Habe keine Ausstiegsklausel"

Premier League Man City -

Liverpool Premier League Leicester -

Chelsea Premier League Stoke -

Man United Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Newcastle

Romelu Lukaku besitzt bei Manchester United keine Ausstiegsklausel. "Ich habe keine, aber ich bin sehr glücklich. Ich hoffe, sehr lange hier zu bleiben", verriet der belgische Nationalspieler gegenüber DH.

Der 24-Jährige wechselte in diesem Sommer für 84,7 Millionen Euro vom FC Everton zu ManUnited. Die fehlende Ausstiegsklausel begründete Lukaku folgendermaßen: "Ich werde nicht gehen. Ich bin froh bei Manchester United. Das ist ein großer Verein."

Der Mittelstürmer ist derzeit in einer überragenden Form. Gleich in den ersten drei Premier-League-Spielen im Trikot der Red Devils konnte er drei Treffer erzielen. Zudem glänzte er auch in der der belgischen Nationalmannschaft am Donnerstagabend mit einem Dreierpack beim 9:0-Erfolg gegen Gibraltar.