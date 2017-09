Premier League: Mane ist Spieler des Monats

Premier League Man City -

Drei Tore in den ersten drei Saisonspielen bedeuten für FC Liverpools Sadio Mane die Auszeichnung zum "Spieler des Monats" in der Premier League. Bisher fand der 25-Jährige in jeder Partie das Tor und brachte dadurch nicht nur seinen Verein, sondern auch sich selbst in die Erfolgsspur.

Seine Strähne eröffnete Mane beim 3:3-Unentschieden gegen Watford, gegen Crystal Palace erzielte der Linksaußen das einzige Tor und machte beim deutlichen 4:0-Sieg über Arsenal eine gute Figur an der Seite seiner Sturmpartner Roberto Firmino, Mohamed Salah und Daniel Sturridge.

Mane konnte somit nahtlos an seine beeindruckende Debütsaison für Liverpool anknüpfen, an deren Ende 13 Tore aus 27 Spielen auf seinem Konto standen und er zudem als "Liverpools Spieler des Jahres" ausgezeichnet wurde.

Seit seinem Wechsel an die Anfield Road erzielte Mane somit alle 156 Minuten ein Tor. Es ist daher nicht verwunderlich, dass ihn Jamie Carragher zuletzt als den wichtigsten Spieler der Reds bezeichnete. "Wenn er diesen Weg weitergeht, werden die großen Klubs in Europa auf ihn schauen, weil er seit seinem Wechsel eine Offenbarung war", ließ der 39-Jährige damals über ihn verlauten.