Lasogga glänzt beim Debüt für Leeds

Pierre-Michel Lasogga hat ein beeindruckendes Debüt für Leeds United gefeiert. Die Leihgabe vom Hamburger SV traf beim 5:0-Sieg gegen Burton Albion doppelt.

Bereits in der 20. Minute brachte Lasogga Leeds in Führung, in der 59. erzielte er dann den Endstand zum 5:0. Kurz darauf wurde Lasogga ausgewechselt - und frenetisch bejubelt. Leeds liegt derzeit auf Platz zwei der zweitklassigen Championship.

Lasogga ist für diese Saison von Hamburg an Leeds verliehen, beim HSV steht er noch bis 2019 unter Vertrag. Kurz vor seinem Abschied hatte HSV-Investor Klaus-Michael Kühne den Stürmer als den "Flop des Jahrhunderts" bezeichnet.