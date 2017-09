Pogba fehlt United auf unbestimmte Zeit

Premier League Live Bournemouth -

Wie Trainer Jose Mourinho verkündete, wird Manchester United in den nächsten Wochen auf Paul Pogba verzichten müssen. Der Franzose hatte sich in der Champions League gegen den FC Basel am Oberschenkel verletzt und musste bereits nach 19 Minuten ausgewechselt werden.

Wie Bilder beweisen, verließ Pogba das Stadion anschließend auf Krücken. Eine konkrete Aussage darüber, wie lange Pogba ausfallen wird, kann Mourinho derzeit aber nicht treffen. Mindestens am Sonntag gegen Everton (17 Uhr im Live-Ticker und live auf DAZN) wird Pogba jedoch fehlen, weitere Spiele sind nicht auszuschließen.

"Ich weiß nur, dass es sich um eine muskuläre Verletzung handelt", sagte Mourinho dem vereinseigenen Sender MUTV: "Er wird dieses Wochenende nicht spielen." Weiter möchte der Portugiese zunächst ohnehin nicht denken: "Ich weiß nicht, wie viele, aber wir werden einige Spiele ohne Pogba bestreiten."

Chance für Herrera und Fellaini

Als möglichen Ersatz werden Ander Herrera, der gegen Basel nicht dem Kader angehörte, und Marouane Fellaini, der Pogba bereits in der Champions League ersetzte, genannt. Auch Kapitän Michael Carrick könnte eine Option darstellen.

"Natürlich bedauern wir, dass wir einen Spieler verlieren, aber wir sind entspannt und zuversichtlich, weil das eine Chance für die Leute ist, die bereit sind, diese zu nutzen", so das Fazit des 54-Jährigen.