Shearer: City ein "Traum für Angreifer"

Der ehemalige Top-Stürmer Alan Shearer hat Sergio Agüero von Manchester City dazu aufgefordert, seine Torausbeute in dieser Premier-League-Saison noch einmal zu verbessern. "Er hat in der vergangenen Spielzeit 20 EPL-Tore geschossen. Ich denke, er sollte in diesem Jahr 30 Tore machen", fordert der 47-Jährige gegenüber Manchester Evening News.

Shearer selbst knackte in seiner Karriere bei den Blackburn Rovers dreimal in Folge die 30er Marke. Zudem führt er noch immer die Torschützenstatistik der englischen Liga mit 260 Treffern an. Doch auch der argentinische Top-Stürmer habe bei den Skyblues das Potential dazu, sich in diese Sphären zu spielen. "Es muss ein absoluter Traum für einen Angreifer sein, in diesem Team zu spielen", schwärmt der Engländer.

Der 29-Jährige ist indes hervorragend in die neue Saison gestartet, in fünf Liga-Spielen gelangen ihm ebenso viele Treffer. Insgesamt stehen für Agüero bisher 127 Premier-League-Tore zu Buche.