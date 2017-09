PL-Vereine stellen Transfer-Rekorde auf

Premier League Man City -

Liverpool Premier League Leicester -

Chelsea Premier League Stoke -

Man United Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Newcastle

Die Vereine der Premier League haben in der abgelaufenen Transferphase einige Rekorde aufgestellt. Am meisten Geld ausgegeben hat dabei Manchester City, das auf dem Transfermarkt 244,3 Millionen Euro in neue Spieler investiert hat.

Insgesamt haben die 20 Premier-League-Vereine in diesem Sommer 1,57 Milliarden Euro ausgegeben und somit mehr als jemals zuvor. Der bisherige Rekord lag bei 1,26 Millionen Euro und wurde in der vergangenen Saison aufgestellt.

Alleine am Deadline Day wechselten in England 228 Millionen Euro ihren Besitzer, was ebenfalls einen Rekord darstellt. Der teuerste einzelne Transfer dieser Periode war Romelu Lukaku. Er wechselte für 84,7 Millionen Euro zu Manchester United