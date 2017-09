Klopp streicht Coutinho aus Liverpool-Kader

Premier League Man City -

Liverpool Premier League Leicester -

Chelsea Premier League Stoke -

Man United Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Crystal Palace Premier League Swansea -

Newcastle Premier League West Ham -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Brighton Premier League Crystal Palace -

Southampton Premier League Liverpool -

Burnley Premier League Tottenham -

Swansea Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Premier League Chelsea -

Arsenal Premier League Man United -

Everton

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hat Philippe Coutinho nach den Aufregungen um dessen Person aus dem Kader für den Spiel gegen Pep Guardiolas Manchester City gestrichen.

Der Mann, über den beim FC Liverpool zuletzt alle redeten, muss sich bei Jürgen Klopp erst wieder hinten anstellen. "Wir haben uns entschieden, Philippe Coutinho nicht in den Kader aufzunehmen", sagte der Reds-Teammanager vor dem Premier-League-Kracher bei Pep Guardiola und Manchester City am Samstag (13.30 Uhr live auf DAZN).

Das Theater um den brasilianischen Nationalspieler, der seinen Wechsel zum FC Barcelona erzwingen wollte und dabei nicht mit der starren Haltung des Vereins angesichts eines kolportierten Ablöseangebots von 125 Millionen Euro gerechnet hatte, hallt spürbar nach.

Klopp sieht Coutinho noch nicht bei 100 Prozent

"Wir haben alle Daten vom brasilianischen Verband zur Trainingsintensität, alles in Ordnung", sagte Klopp zwar am Freitag. Allerdings traue er dem Offensivkünstler, der gegen Ende des Transferfensters zunächst über Rückenschmerzen und dann über eine Erkältung geklagt hatte, "höchstens 15 bis 20 Minuten" zu - dabei hatte Coutinho für die Selecao in der WM-Qualifikation zuletzt zweimal gespielt, er schoss sogar ein Tor beim 2:0-Erfolg gegen Ecuador.

Laut Klopp sind allerdings alle Misstöne ausgeräumt, der Boden für einen Neustart ist bereitet. "Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Er hat mir komplett zugestimmt", sagte der 50-Jährige: "Er liebt den Fußball und er liebt diesen Klub nach wie vor. Da gibt es kein Problem." Das Gerede dürfte allerdings erst aufhören, wenn die Nummer zehn der Reds auf den Rasen zurückkehrt und auch die Kop-Tribüne der Anfield Road dem Techniker verzeiht.

Coutinhos Ausfall ist Luxus für Klopp

Dass Coutinho erst einmal außen vor bleibt, ist einerseits ein Luxus für Klopp. Er hat allerdings auch keinen Grund, seine Mannschaft zu verändern. Das Team ist mit sieben Punkten aus drei Ligaspielen in die Saison gestartet, Liverpool hat außerdem im Playoff gegen 1899 Hoffenheim die Qualifikation für die Champions League geschafft.

Vor der Länderspielpause gab es einen rauschenden 4:0-Erfolg gegen den FC Arsenal, in der Offensive brillierten zuletzt Sadio Mane, der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino und Neuzugang Mohamed Salah. Coutinho muss sich seinen Platz im Team erst wieder erkämpfen, zumal in Alex Oxlade-Chamberlain ein weiterer Offensivspieler im Sommerschlussverkauf von den Gunners abgeworben wurde.

Die teuersten Transfers des Sommers 2017 © getty 1/30 Der Transfer von Neymar zu PSG überschattete den Transfer-Sommer. Doch auch andere Klubs nahmen jede Menge Geld in die Hand. SPOX gibt den Überblick mit den teuersten Spielern des Sommers. © getty 2/30 PLATZ 27: Danilo (RV) - für 30 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester City © getty 3/30 PLATZ 27: Theo Hernandez (IV) - für 30 Mio. von Atletico Madrid zu Real Madrid (zuvor zu Deportivo Alaves ausgeliehen) © getty 4/30 PLATZ 27: Keita Balde (ST) - für 30 Mio. von Lazio Rom zu AS Monaco © getty 5/30 PLATZ 26: Nelson Semedo (RV) - für 30,5 Mio. von Benfica zum FC Barcelona © getty 6/30 PLATZ 25: Anthony Modeste (ST) - für 34,7 Mio. vom 1. FC Köln zu TJ Quanjian © getty 7/30 PLATZ 23: Antonio Rüdiger (IV) - für 35 Mio. vom AS Roma zum FC Chelsea © getty 8/30 PLATZ 23: Victor Lindelöf (IV) - für 35 Mio. von Benfica zu Manchester United © getty 9/30 PLATZ 22: Vitolo (LA) - für 36 Mio. vom FC Sevilla zu Atletico Madrid (sofort an UD Las Palmas weiterverliehen) © getty 10/30 PLATZ 19: Danny Drinkwater (ZM) - für 38,0 Mio. von Leicester City zum FC Chelsea © getty 11/30 PLATZ 19: Andre Silva (ST) - für 38 Mio. vom FC Porto zum AC Milan © getty 12/30 PLATZ 19: Alex Oxlade-Chamberlain (RM) - für 38,0 Mio. vom FC Arsenal zum FC Liverpool © getty 13/30 PLATZ 14: Davinson Sanchez (IV) - für 40 Mio. von Ajax zu den Tottenham Hotspur © getty 14/30 PLATZ 14: Ederson (TW) - für 40 Mio. von Benfica zu Manchester City © getty 15/30 PLATZ 14: Paulinho (ZM) - für 40 Mio. von Guangzhou Evergrande zum FC Barcelona © getty 16/30 PLATZ 14: Federico Bernardeschi (RA) - für 40 Mio. vom AC Florenz zu Juventus Turin © getty 17/30 PLATZ 14: Tiemoue Bakayoko (DM) - für 40 Mio. von der AS Monaco zum FC Chelsea © getty 18/30 PLATZ 13: Corentin Tolisso (ZM) - für 41,5 Mio. von Olympique Lyon zum FC Bayern München © getty 19/30 PLATZ 12: Mohamed Salah (RA) - für 42 Mio. von der AS Rom zum FC Liverpool © getty 20/30 PLATZ 11: Leonardo Bonucci (IV) - für 42 Mio. von Juventus Turin zum AC Milan © getty 21/30 PLATZ 10: Nemanja Matic (DM) - für 44,7 Mio. vom FC Chelsea zu Manchester United © getty 22/30 PLATZ 9: Gylfi Sigurdsson (OM) - für 49,4 Mio. von Swansea City zum FC Everton © getty 23/30 PLATZ 8: Bernardo Silva (RA) - für 50 Mio. von der AS Monaco zu Manchester City © getty 24/30 PLATZ 7: Kyle Walker (RV) - für 51 Mio. von Tottenham Hotspur zu Manchester City © getty 25/30 PLATZ 6: Alexandre Lacazette (ST) - für 53 Mio. von Olympique Lyon zum FC Arsenal © getty 26/30 PLATZ 5: Benjamin Mendy (LV) - für 57,5 Mio. von der AS Monaco zu Manchester City © getty 27/30 PLATZ 4: Alvaro Morata (ST) - für 65 Mio. von Real Madrid zum FC Chelsea © getty 28/30 PLATZ 3: Romelu Lukaku (ST) - für 84,7 Mio. vom FC Everton zu Manchester United © getty 29/30 PLATZ 2: Ousmane Dembele (LA) - für 105 Mio. von Borussia Dortmund zum FC Barcelona © getty 30/30 PLATZ 1: Neymar (LA) - für 222 Mio. vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain

Guardiola mit Manchester City gut gestartet

Auch Guardiola und City sind mit sieben Punkten in die Saison gestartet. Die Mannschaft hat seit zehn Ligaspielen nicht mehr verloren, das ist die beste Serie seit dem Amtsantritt des ehemaligen Bayern-Trainers im vergangenen Jahr. Vor allem im heimischen Stadion ist City eine Macht. In den vergangenen 23 Ligaspielen gab es vor eigenem Publikum nur eine Niederlage. Doch gegen den FC Liverpool war zuletzt nichts zu holen. Seit fünf Spielen hat City nicht gegen Klopps Klub gewonnen. Den bislang letzten Sieg gab es 2014. Das war noch weit vor Guardiolas Zeit.

Im Duell am Samstag wird es darum gehen, dass das Team des ehemaligen Bayern-Trainers die zuletzt durchschlagende Offensive Liverpools stoppt. Im jüngsten Ligaspiel gegen Bournemouth - City gewann durch ein spätes Tor von Raheem Sterling - stellte Guardiola seine Abwehr um, von einer Dreier- auf eine Viererkette. Das könnte auch das Rezept gegen Klopp und sein Team sein. Für beide Mannschaften ist das Duell auch die Generalprobe für den Auftakt zur Champions League. City trifft am Mittwoch auf Feyenoord Rotterdam, der FC Liverpool auf den FC Sevilla.