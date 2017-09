Shearer schießt gegen Klopp

Premier League West Ham -

Tottenham Premier League Man City -

Crystal Palace Premier League Leicester -

Liverpool Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Premier League Brighton -

Newcastle Premier League Arsenal -

West Brom Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Premier League Chelsea -

Man City Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Premier League Arsenal -

Brighton

Jürgen Klopp kämpft beim FC Liverpool mit mächtigem Gegenwind. Alan Shearer vergleicht den deutschen Trainer nach der Pokal-Pleite gegen Leicester City mit Vorgänger Brendan Rodgers.

"Jürgen Klopp ist in Sachen Öffentlichkeitsarbeit wirklich brillant. Wenn man ihm zuhört, denkt man, dass Liverpool sich seit seiner Ankunft komplett positiv entwickelt hat", sagte Shearer. Der ehemalige Stürmer ist wenig angetan von der Arbeit des Deutschen.

Shearer weiter: "Die Wahrheit ist, dass Liverpool unter Klopp keinen Deut anders ist als noch unter Brendan Rodgers." Eben jener Rodgers wurde wegen Erfolgslosigkeit entlassen, nachdem er in 166 Spielen einen Punkteschnitt von 1,77 Punkten verbuchte. Klopp steht derzeit bei durchschnittlich 1,80 Punkten nach 107 Spielen.

Shearer kritisiert das Training von Klopp: "Ich frage mich, was sie in den Trainingseinheiten machen, wenn sie Woche für Woche die gleichen Fehler produzieren. Was ich am Wochenende gegen Burnley gesehen habe, war lächerlich."

Mit dem Meisterschaftskampf wird der FC Liverpool Shearer zufolge in dieser Saison nichts zu tun haben: "Wenn es um die Meisterschaft geht, haben sie keine Chance."