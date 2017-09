Klopp: "Bin nicht in Panik"

Premier League West Ham -

Tottenham Premier League Man City -

Crystal Palace Premier League Leicester -

Liverpool Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Premier League Brighton -

Newcastle Premier League Arsenal -

West Brom Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Premier League Chelsea -

Man City Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Premier League Arsenal -

Brighton

Jürgen Klopp hat nach vier sieglosen Pflichtspielen für den FC Liverpool in Serie zur Ruhe gemahnt. Der deutsche Trainer der Reds will keine unüberlegten Entscheidungen treffen.

Zehn Gegentore in den letzten vier Partien sprechen eine klare Sprache. Liverpool hat ein Problem in der eigenen Defensive und konnte so in den letzten Spielen keine Erfolge feiern.

Klopp mahnte allerdings vor dem zweiten Duell mit Leicester City innerhalb weniger Tage vor kurzfristigen Folgerungen: "In vier Spielen waren wir deutlich die bessere Mannschaft, aber konnten das gewünschte Resultat nicht einfahren", erklärte Klopp und fügte hinzu: "Wir können jetzt aufgrund der Ergebnisse in Panik verfallen oder wir sagen: 'Es ist okay, wir spielen guten Fußball.'"

Er richtete eine Gegenfrage an seine Kritiker: "Denkt ihr, dass irgendein Team dieser Welt gerade gerne gegen uns spielen würde?" Klopp gab an: "Ich bin nicht in Panik. Die zentrale Nachricht zu diesem Zeitpunkt muss sein, nicht in Panik zu verfallen."