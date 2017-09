Klopp scherzt über Chamberlain-Flaute

Premier League West Ham -

Tottenham Premier League Man City -

Crystal Palace Premier League Leicester -

Liverpool Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Premier League Brighton -

Newcastle Premier League Arsenal -

West Brom Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Premier League Chelsea -

Man City Premier League Stoke -

Southampton Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED)

Alex Oxlade-Chamberlain erhält beim FC Liverpool Rückendeckung von Jürgen Klopp. Der Neuzugang vom FC Arsenal brauche noch Eingewöhnungszeit.

"Er hat kein Tor erzielt. Somit werden viele Leute sagen, er ist ein typischer Liverpool-Spieler, macht bis zum Tor alles richtig und dann trifft er nicht", scherzte Klopp vor dem Start in die englische Woche. Die Reds sahen bisher weder Tor noch Assist vom 24-jährigen Neuzugang.

Allerdings bleibt der deutsche Trainer zuversichtlich: "Er ist im perfekten Alter, er kann immer noch große Schritte machen. Er hat mit hoher Intensität gespielt, war immer dabei, hat sich nicht auf eine Position festgelegt. Ich habe bereits jede Menge Dinge gesehen."

Das Fazit fällt somit nach drei Einsätzen durchaus positiv aus: "Ich bin froh, ihn hier zu haben. Ich hoffe, dass er es auch ist." Die Reds treffen am Dienstag (20.45 Uhr) auf Leicester City im League Cup. In der Premier League geht es am Samstag ebenfalls gegen die Foxes.