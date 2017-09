Fabregas: "Wenger wie ein Vater für mich"

Premier League Live Chelsea -

Vor dem London-Derby zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal (14.30 Uhr auf DAZN und im LIVETICKER) hat sich Cesc Fabregas noch einmal an seine Zeit bei den Gunners zurückerinnert. Vor allem zu Trainer Arsene Wenger pflegt er eine besondere Beziehung. "Ich liebe Arsene. Er ist wie ein Vater für mich", verrät der Spanier gegenüber Sky Sports.

Acht Jahre spielte Fabregas unter Wenger. 2011 verließ er die Nordlondoner, doch der Klub sei noch immer in seinem Herzen. "Ich fühle mich mit Arsenal sehr verbunden", erklärt der 30-Jährige über seine alte Liebe.

Seit 2014 steht der Weltmeister von 2010 beim Stadtrivalen unter Vertrag. Als er sich vor drei Jahren entschlossen habe, Barcelona zu verlassen, seien die Gunners seine erste Option gewesen. "Aber Arsenal antwortete nicht und trat auch nie mit mir in Kontakt. Also wechselte ich zu Chelsea", so der spanische Nationalspieler.

Fabregas über Chelsea-Wechsel: Mourinho entscheidend

Vor allem der damalige Trainer Jose Mourinho überzeugte Fabregas von einem Wechsel an die Stamford Bridge: "Ich fühlte, dass sie mich am meisten wollten. Jose sprach mit mir so, wie noch nicht viele mit mir gesprochen haben. Er hat mich so sehr motiviert, dass meine Entscheidung sehr einfach war."

In Chelseas Meistersaison im vergangenen Jahr erlebte der Mittelfeldstar eine schwierige Hinrunde unter Trainer Antonio Conte. Fabregas gab allerdings nie auf und setzte sich am Ende durch. "Ich arbeitete hart, war demütig, trainierte und trainierte. Ich spielte gut, wenn sie mich brauchten. Somit bekam ich das Vertrauen des Trainers zurück", so der Mittelfeldmann abschließend.