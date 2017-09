Lovren: "Nehme fünf Tabletten vor jedem Spiel"

Premier League Live Man United -

Bereits seit Saisonbeginn wird Innenverteidiger Dejan Lovren von hartnäckigen Rückenproblemen geplagt, dennoch absolvierte er bereits acht Partien für seinen FC Liverpool. Nun kommen auch noch Probleme mit der Achillessehne dazu.

Daher kann der Kroate, der gemeinsam mit seinen Abwehrkollegen in der Kritik steht, nach eigenen Angaben derzeit nur unter Einnahme von Schmerzmitteln überhaupt auflaufen.

"Ich habe seit zwei Wochen Probleme mit meinem ganzen Körper, er schmerzt einfach. Ich habe Probleme mit meinem Rücken und jetzt kommt noch die Achillessehne dazu," so Lovren gegenüber Sportske Novosti. "Ich spiele zwar, aber ich kann überhaupt nicht trainieren. Das größte Problem dabei ist mein Rücken." Daher fehlte er den Reds auch in den Duellen mit Manchester City und Burnley.

Um dennoch spielen zu können und auch in den wichtigen WM-Qualifikationsspielen mit der kroatischen Nationalelf dabei zu sein, greift er in den Medizinschrank: "Ich nehme fünf Tabletten vor jedem Spiel."

Lovren trotz Problemen in Kroatiens Aufgebot

Und obwohl Kroatiens Nationaltrainer Ante Cacic von Lovrens Problemen weiß, wurde er erneut in den Kader berufen. "Ich spiele ständig unter Tabletteneinfluss und es ist nicht normal, vor jedem Spiel vier oder fünf Tabletten einzuwerfen. Dennoch wollte ich spielen, daher hat mich der Trainer nominiert. Aber gut ist das nicht."

Er weiß, dass es so nicht ewig weitergehen kann. "Es wird immer schlimmer. Langfristig macht das keinen Sinn."

Kroatien führt seine WM-Qualifikationsgruppe zwar an, liegt aber nur aufgrund der Tordifferenz vor Island. Auch die Türkei und die Ukraine können Kroatien auf der Zielgeraden der Quali noch verdrängen. In den Begegnungen mit Finnland und der Ukraine steht also eine Menge auf dem Spiel.